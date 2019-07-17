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Три лучших рецепта вкуснейшей окрошки со свежими огурцами

1.8т Читать материал на украинском

Наиболее оптимальным блюдом в жаркие дни лета является окрошка со свежими огурцами. Такой холодный суп отлично утоляет жажду и голод.

OBOZREVATEL.Smak подготовил для вас подборку трех лучших рецептов приготовления окрошки.

Окрошка на кефире

Три лучших рецепта вкуснейшей окрошки со свежими огурцами

Зачастую в качестве заливки окрошки многие хозяйки используют квас, однако на самом деле намного проще приготовить блюдо на кефире. Окрошка на кефире имеет мягкий и приятный сливочный вкус и очень сытна.

Предлагаем вам ознакомиться с подробным рецептом и ингредиентами для приготовления такой окрошки по следующей ссылке.

Окрошка на сыворотке

Три лучших рецепта вкуснейшей окрошки со свежими огурцами

Альтернативой приготовления данного блюда на квасе и кефире можно назвать окрошку на сыворотке. Она получается невероятно нежной и имеет по-настоящему многогранный и приятный вкус с кислинкой.

Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления окрошки на сыворотке вы можете посмотреть здесь.

Окрошка на квасу

Три лучших рецепта вкуснейшей окрошки со свежими огурцами

Традиционный славянский способ приготовления окрошки предполагает заливку ингредиентов квасом. Базовый вариант имеет многообразный и богатый вкус, который оценят настоящие гурманы.

Как приготовить окрошку на квасу и какие для этого понадобятся ингредиенты, вы узнайте по следующей ссылке.

Между тем существует и множество других вариантов приготовления окрошки.

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