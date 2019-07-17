Три лучших рецепта вкуснейшей окрошки со свежими огурцами

Наиболее оптимальным блюдом в жаркие дни лета является окрошка со свежими огурцами. Такой холодный суп отлично утоляет жажду и голод.

OBOZREVATEL.Smak подготовил для вас подборку трех лучших рецептов приготовления окрошки.

Окрошка на кефире

Зачастую в качестве заливки окрошки многие хозяйки используют квас, однако на самом деле намного проще приготовить блюдо на кефире. Окрошка на кефире имеет мягкий и приятный сливочный вкус и очень сытна.

Предлагаем вам ознакомиться с подробным рецептом и ингредиентами для приготовления такой окрошки по следующей ссылке.

Окрошка на сыворотке

Альтернативой приготовления данного блюда на квасе и кефире можно назвать окрошку на сыворотке. Она получается невероятно нежной и имеет по-настоящему многогранный и приятный вкус с кислинкой.

Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления окрошки на сыворотке вы можете посмотреть здесь.

Окрошка на квасу

Традиционный славянский способ приготовления окрошки предполагает заливку ингредиентов квасом. Базовый вариант имеет многообразный и богатый вкус, который оценят настоящие гурманы.

Как приготовить окрошку на квасу и какие для этого понадобятся ингредиенты, вы узнайте по следующей ссылке.

Между тем существует и множество других вариантов приготовления окрошки.

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