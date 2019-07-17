Три лучших рецепта тортов, которые восхитят гостей

Каждый из этих необычных тортов уникален по-своему, поэтому выбрать что-то одно – достаточно сложно.

SmakObozrevatel предлагает попробовать три легких в приготовлении, но невероятно вкусных десерта, от которых гости будут в полном восторге!

Торт-мороженое

Мороженое можно употреблять в готовом виде, но торт из мороженого - вкуснейший десерт, который станет фаворитом любого праздничного стола.

Кроме того, приготовить его совсем несложно, для этого нужны лишь дополнительные бисквитные коржи. Рецепт читайе по ссылке: Торт-мороженое.

Торт-мороженое

Торт из зефира

Это самый простой торт без выпечки. Нежный зефир будет таять во рту, а сочетание фруктов и орехов понравится даже требовательным гурманам. Торт из зефира - это отличный вариант, чтобы порадовать себя и семью оригинальным десертом без особых усилий.

Для такого торта понадобится зефир, масло, сгущенное молоко и орехи.

Детальный рецепт с фото читате по этой ссылке.

Торт из зефира

Песочный торт

Приготовление песочного торта не требует усилий, а самая большая сложность, связанная с ним – удержаться, чтоб не съесть еще хотя бы кусочек.

Предлагаем вариант песочного торта с карамелизированным сгущенным молоком и орехами. Пошаговый рецепт приготовления – по этой ссылке.

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