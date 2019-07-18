Три лучших рецепта стейка

Одним из самых популярных блюд на ужин является стейк, который можно приготовить из мяса крупного рогатого скота и даже рыбы.

OBOZREVATEL. Smak подготовил для вас подборку трех лучших рецептов для приготовления стейка.

Стейк из телятины

Обычно стейк из телятины получается очень нежным, однако правильная технология приготовления, чтобы мясо внутри было сочным, а сверху покрылось карамельной корочкой, требует особого усердия и внимания.

Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления данного блюда вы можете найти здесь.

Стейк на кости

Данный стейк имеет свои особенности приготовления: его нужно правильно прожарить, иначе можно столкнуться с ситуацией, когда часть мяса, расположенная ближе к кости, будет полусырой, а основная часть стейка прожарится нормально, или же наоборот.

Подробный рецепт приготовления стейка на кости можно прочитать по следующей ссылке.

Стейк на сковороде

Наиболее простым из всех вариантов следует представить приготовление домашнего стейка на сковороде. Главное – подобрать правильный кусок мясо, и иметь в наличии плиту, сковроду , а также соль и перец под рукой.

Мы предлагаем вам ознакомиться с собственным оригинальным рецептом приготовления стейка на сковороде по этой ссылке.

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