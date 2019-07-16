Три лучших рецепта очень вкусных овощных салатов

Многие люди совершенно равнодушно относятся к овощным салатам, однако правильное приготовление данного блюда может привести вашу семью и гостей в настоящий восторг.

OBOZREVATEL.Smak подготовил для вас подборку трех вкуснейших рецептов приготовления овощного салата.

Салат из красной капусты

Приготовление такого салата, состоящего из различных ингредиентов, разнообразит ваш праздничный стол и понравится гостям. Красная капуста и другие составляющие блюда, образуя феерию цветов, делают салат очень аппетитным. Также салат невероятно богат полезными минералами и элементами.

Пошаговый рецепт приготовления салата из красной капусты читайте по следующей ссылке.

Салат из свежей капусты

По-настоящему универсальный салат из свежей капусты можно готовить в любое время года и с разнообразным набором овощей. Капуста обладает целым рядом полезных для организма свойств и заряжает энергией. Приготовить такое блюдо по силам практически любой хозяйке.

Подробный рецепт и ингредиенты для приготовления салата из свежей капусты можно найти здесь.

Салат из зеленых помидоров

В большинстве случаев зеленые помидоры редко используются для приготовления многих блюд, однако это не касается салатов. Добавление таких помидоров придает салату совершенно особый вкус. Мы советуем употреблять этот салат в пищу на следующий день после непосредственного приготовления.

OBOZREVATEL.Smak предлагает попробовать вам приготовить салат из зеленых помидоров при помощи нашего оригинального рецепта.

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