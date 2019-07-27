Три лучших рецепта фаршированных перцев, от которых пальчики оближешь

Одним из наиболее популярных в народе блюд является фаршированный перец, начинка которого может состоять из различных ингредиентов.
OBOZREVATEL.Smak предлагает вашему вниманию три лучших рецепта фаршированных перцев, которые порадуют ваших близких и гостей.
Перец фаршированный овощами
В подавляющем большинстве случаев перец фаршируется мясным фаршем, однако существует альтернативный рецепт – фарширование перца овощами и рисом. Советуем отбросить все сомнения касательно того, что без мяса перцы потеряют свой оригинальный вкус и аромат.
Подробный пошаговый рецепт и ингредиенты вы можете прочитать по этой ссылке.
Перец фаршированный мясом и рисом
Пожалуй, блюда из мяса – фаворит всех домашних и праздничных столов. Мы предлагаем вам приготовить традиционный фаршированный перец с мясом и рисом, с томатной пастой и сметаной, которые станут неотъемлемыми ингредиентами в процессе готовки данного блюда.
Подробный рецепт приготовления можно найти здесь.
Перец фаршированный творогом
Для приготовления фаршированного творогом перца вам не понадобятся огонь и плита. В случае правильного соблюдения алгоритмов рецепта и технологии такое блюдо получается невероятно ароматным и вкусным. Перец можно подавать на стол в качестве закуски.
OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам приготовить фаршированный творогом перец по нашему оригинальному рецепту.
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