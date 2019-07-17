Три лучших блюда из кабачков, от которых семья и гости будут в восторге

Когда традиционные кушанья уже надоели, но кабачки все еще не кончаются, можно попробовать приготовить менее распространенные, но очень вкусные блюда из кабачков.

OBOZREVATEL.Smak подготовил три отличные пошаговые инструкции по приготовлению.

Прежде всего, может быть интересен салат из кабачков по-корейски, - по нашему рецепту его можно приготовить всего за 40 минут из простых и бюджетных ингредиентов.

Большим преимуществом этого блюда является то, что его не только легко и быстро готовить, - сам по себе он несет огромную пользу для организма, сохраняя все витамины.

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Недорого и просто по нашему пошаговому рецепту с фото можно приготовить и соте из кабачков.

Все ингредиенты можно недорого купить в ближайшем магазине, а с инструкциями по готовке легко разберется даже женщина, не имеющая лишней минуты времени за другими заботами.

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Вкусно, быстро и полезно можно приготовить рататуй с кабачками в мультиварке на всю семью. Все нужное для этого блюда стоит копейки, а справиться с готовкой сможет даже начинающая хозяйка.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку пяти других очень вкусных блюд с кабачками.

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