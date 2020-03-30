Список продуктов, которые помогают бороться с пандемией

Чтобы минимизировать риски, связанные с заболеваниями, нужно укрепить иммунитет. Это аксиома.

Хорошее самочувствие – это один из способов справиться и вырваться вперед, чтобы избежать вируса или преодолеть его в случае заражения. Для этого должна быть полноценная и сбалансированная диета, которая содержит необходимые питательные вещества.

Если пищи будет недостаточно, у вас снизится уровень защиты, и, следовательно, будет больше шансов заболеть простудой и гриппом, в дополнение к коронавирусу. Об этом в Ambito.com рассказывает известный диетолог и нутрициолог Analía Moreiro.

Вы должны:

1. Поддерживать хороший уровень витамина D

2. Включать в меню пробиотики и фрукты ежедневно

3. Избегать дефицита белков, витаминов и минералов

4. Избегать очень строгих диет

5. Хорошо отдыхать

Чтобы поддержать вышесказанное, делимся списком продуктов, которые могут быть очень полезны для поддержания иммунной системы:

Черника и красные фрукты

Они обладают высокой антиоксидантной силой, которая делает вас сильнее против инфекций и защищает клетки иммунной системы от повреждений, вызванных свободными радикалами. Они богаты витаминами С и Е.

Цитрусовые

В них высокое содержание витамина С. Этот микроэлемент улучшает иммунную систему, уменьшает симптомы простуды в целом и способствует более быстрому выздоровлению. Он присутствует в апельсине, мандарине, киви, лимоне, грейпфруте, зеленых листовых овощах и сладком перце.

Чеснок

Считается природным антибиотиком благодаря своим противовирусным и антибактериальным свойствам. Единственный недостаток заключается в том, что его нужно употреблять в больших количествах, чтобы он действовал, как антибиотик.

Йогурт

Полезно употреблять его из-за бактерий, которые в нем содержатся (lactobacillus bulgaricus и streptococus thermophylus). Его функция ориентирована на кишечник и помогает укрепить защитные силы. Он обеспечивает организм пробиотиками, микроорганизмами, которые питают кишечную флору и являются барьером для всех видов инфекций. Желательно употреблять греческий или натуральный йогурт, если это возможно в домашних условиях.

Помидор и свекла

С высоким содержанием каротинов и витамина А, всегда необходимые для поддержания высокой защиты.

Орехи и цельное зерно

Богатые марганцем, медью и цинком, которые являются основными минералами, улучшающими работу иммунной системы, а также источником белка и полезных жиров. Коричневый рис, хлеб или печенье с отрубями, миндаль, грецкие орехи, фундук – они должны присутствовать в вашем ежедневном рационе.

Мед

С древних времен, мед использовался для улучшения состояния горла и простудных заболеваний. Из-за содержания в нем ингибина считается бактерицидным и антисептическим средством.

Кефир, Комбуча, Квашеная капуста

Это ферментированные продукты, которые обеспечивают организм пробиотиками.

Вода

Потребление почти 2 литров в день помогает сохранить слизистые оболочки гидратированными и защитить дыхательные пути. Также вода необходима для многих метаболических процессов.

Голубая рыба

Сардины, лосось, анчоусы и тунец – это продукты, богатые омега-3 жирными кислотами в дополнение к белкам, обладающим высокой биологической ценностью. Они также способствуют повышению уровня витамина D.

В целом, важно быть осторожным, придерживаться разнообразной диеты и, прежде всего, воспользоваться возможностью вернуться к домашней еде с простыми и вкусными ингредиентами.

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