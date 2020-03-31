Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Тренды

Семена льна: почему они обязательно должны быть в нашем рационе

96.4т
Читать материал на украинском

Почему семена льна должны всегда присутствовать в нашей кладовой? Об этом аргументировано и конкретно рассказывает OBOZREVATEL вместе с Viversano.net.

Во-первых, лен – это фуд тренд. Семена льна вошли в список продуктов, которые вызывают большой интерес. По прогнозам, именно этот продукт станет одним из самых популярных в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки в 2020 году.

Семена льна: почему они обязательно должны быть в нашем рационе

Во-вторых, семена льна обладают богатыми свойствами и преимуществами. Они являются одним из лучших растительных источников омега-3 - незаменимых жирных кислот. Ежедневное потребление этого продукта обеспечивает хорошую дозу минеральных солей, включая магний и фосфор, витамины (особенно группы В и витамин Е) и белки. Будучи целыми и с большим количеством воды они более полезны в качестве средства от запоров

В-третьих, их можно употреблять в разных форматах. Те, кому трудно использовать их в виде семян, могут выбрать льняное масло. Или употреблять в измельченном виде. Измельченные семена льна полезны в качестве натуральной добавки Омега-3.

Семена льна: почему они обязательно должны быть в нашем рационе

А теперь давайте выясним все виды использования льна. А также противопоказания, на которые стоит обратить внимание.

Для кого полезен лен?

Во-первых, для вегетарианцев и веганов, а также всех тех, кто не ест рыбу два раза в неделю. Из-за этого появляется риск нарушить баланс в правильном соотношении между жирными кислотами омега-3 и омега-6. Как правило, в нашем рационе наблюдается недостаток омега-3.

Как употреблять: использовать семя льна или льняного масла в количестве 2/3 чайных ложек в день.

Во-вторых, тем, у кого проблемы с кишечником. Семена льна помогают очистить тело и восстановить правильную перистальтику кишечника.

Как употреблять: ежедневно оставлять в воде на ночь. Съедать утром. Это позволяет предотвратить возникновение запоров. Это свойство обусловлено наличием слизи в семенах, которые при контакте с водой образуют вязкое вещество с противовоспалительными и успокаивающими свойствами для слизистой оболочки кишечника.

К другим преимуществам семян льна относится способность стимулировать иммунную систему, оказывать противовоспалительное действие и защищать мочевыводящие пути от инфекций, а при наружном применении в форме геля - способность придавать блеск коже и волосам.

.

Семена льна: почему они обязательно должны быть в нашем рационе

В качестве натуральной добавки омега-3

Семена льна особенно богаты омега-3. Однако важно знать, что для лучшего сохранения свойств их следует хранить в прохладном и сухом месте, поскольку они очень быстро становятся прогорклыми.

Обычно рекомендуемая доза составляет 3 чайные ложки семян льна в день, дробленных и используемых в виде добавки к овощам или салатам. Если у вас нет времени каждый раз их перемалывать, можете взять небольшое количество и держать его в стеклянной банке в течение нескольких дней. Чтобы размолоть их, можете использовать блендер. Это необходимо делать, поскольку снаружи эти семена очень твердые и способны противостоять даже кислотности желудка. Тот факт, что они целыми пройдут через желудочно-кишечный канал без повреждений, означает, что они не выполнят функцию, ради которой принимались.

В качестве регулировки функции кишечника

Семена льна отлично подходят для регулирования функций кишечника. В этом случае вы можете употреблять их целиком. Однако наилучший эффект достигается за счет их употребления после погружения в воду на одну ночь. Только таким образом они выделяют слизь, полезную для кишечника. Одна столовая ложка семян используется на стакан воды.

Семена льна: почему они обязательно должны быть в нашем рационе

Семена льна как альтернатива яйцу

Благодаря слизи, которой они богаты, семена льна также являются отличными заменителями во всех тех рецептах, в которых яйцо предоставляется в качестве связующего вещества. Любой, кто имеет аллергию на яйца или решил не употреблять их по своему выбору, может попробовать заменить этот ингредиент на желе, сделанное из одной-двух чайных ложек семян льна в сочетании с небольшим количеством воды.

Семена льна: почему они обязательно должны быть в нашем рационе

Льняной гель

Другое, высоко ценимое использование семян льна – не пищевое, а эстетическое. Гель для волос из семян льна можно приготовить дома. Проварите эти семена (30 грамм) в кипяченные в воде (200 мл) в течение примерно 5 минут, а затем оставьте до тех пор, пока не будет создан настоящий гель. Хранить его можно в стеклянной банке, но продукт должен быть использован в течение недели.

Как хранить

Семена льна следует хранить в плотно закрытых контейнерах, защищенных от света и прямых источников тепла, в прохладном и сухом месте.

После измельчения их можно хранить в холодильнике, предпочтительно в стеклянной банке, не более 24 часов.

Льняное масло следует использовать в сыром виде, хранить в холодильнике и после вскрытия употреблять в течение 30 дней. Фактически, это очень деликатный продукт, который легко прогоркает, и только при должной осторожности можно гарантировать, что он сохранит все преимущества семян льна, из которых был изготовлен.

Семена льна: противопоказания

В семена льна противопоказаны в случае, если вы страдаете от дивертикулита. Эти мелкие продукты, на самом деле, могут застрять в кишечных петлях, способствуя их воспалению. Поэтому в случае этой патологии не рекомендуется употреблять семена льна, а также все другие семена масличных культур и продукты с мелкими семенами (например, помидоры).

Также семена льна не рекомендуются для детей, у которых еще незрелый и деликатный желудочно-кишечный тракт.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Козлова
Темы
Рецепты Питание Качество продуктов в Украине
Тег
рецепт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
5
Смешно
27
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зайцев Юрий
Зайцев Юрий
Смысловая нагрузка статьи: 1. Семена льна у вас должны быть потому что это тренд. 2. Семена льна обладают полезными свойствами и преимуществами. То есть главное это тренд , а не польза! Как вообще такое можно читать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
FoodOboz Тренды