Семена льна: почему они обязательно должны быть в нашем рационе

Почему семена льна должны всегда присутствовать в нашей кладовой? Об этом аргументировано и конкретно рассказывает OBOZREVATEL вместе с Viversano.net.

Во-первых, лен – это фуд тренд. Семена льна вошли в список продуктов, которые вызывают большой интерес. По прогнозам, именно этот продукт станет одним из самых популярных в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки в 2020 году.

Во-вторых, семена льна обладают богатыми свойствами и преимуществами. Они являются одним из лучших растительных источников омега-3 - незаменимых жирных кислот. Ежедневное потребление этого продукта обеспечивает хорошую дозу минеральных солей, включая магний и фосфор, витамины (особенно группы В и витамин Е) и белки. Будучи целыми и с большим количеством воды они более полезны в качестве средства от запоров

В-третьих, их можно употреблять в разных форматах. Те, кому трудно использовать их в виде семян, могут выбрать льняное масло. Или употреблять в измельченном виде. Измельченные семена льна полезны в качестве натуральной добавки Омега-3.

А теперь давайте выясним все виды использования льна. А также противопоказания, на которые стоит обратить внимание.

Для кого полезен лен?

Во-первых, для вегетарианцев и веганов, а также всех тех, кто не ест рыбу два раза в неделю. Из-за этого появляется риск нарушить баланс в правильном соотношении между жирными кислотами омега-3 и омега-6. Как правило, в нашем рационе наблюдается недостаток омега-3.

Как употреблять: использовать семя льна или льняного масла в количестве 2/3 чайных ложек в день.

Во-вторых, тем, у кого проблемы с кишечником. Семена льна помогают очистить тело и восстановить правильную перистальтику кишечника.

Как употреблять: ежедневно оставлять в воде на ночь. Съедать утром. Это позволяет предотвратить возникновение запоров. Это свойство обусловлено наличием слизи в семенах, которые при контакте с водой образуют вязкое вещество с противовоспалительными и успокаивающими свойствами для слизистой оболочки кишечника.

К другим преимуществам семян льна относится способность стимулировать иммунную систему, оказывать противовоспалительное действие и защищать мочевыводящие пути от инфекций, а при наружном применении в форме геля - способность придавать блеск коже и волосам.

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В качестве натуральной добавки омега-3

Семена льна особенно богаты омега-3. Однако важно знать, что для лучшего сохранения свойств их следует хранить в прохладном и сухом месте, поскольку они очень быстро становятся прогорклыми.

Обычно рекомендуемая доза составляет 3 чайные ложки семян льна в день, дробленных и используемых в виде добавки к овощам или салатам. Если у вас нет времени каждый раз их перемалывать, можете взять небольшое количество и держать его в стеклянной банке в течение нескольких дней. Чтобы размолоть их, можете использовать блендер. Это необходимо делать, поскольку снаружи эти семена очень твердые и способны противостоять даже кислотности желудка. Тот факт, что они целыми пройдут через желудочно-кишечный канал без повреждений, означает, что они не выполнят функцию, ради которой принимались.

В качестве регулировки функции кишечника

Семена льна отлично подходят для регулирования функций кишечника. В этом случае вы можете употреблять их целиком. Однако наилучший эффект достигается за счет их употребления после погружения в воду на одну ночь. Только таким образом они выделяют слизь, полезную для кишечника. Одна столовая ложка семян используется на стакан воды.

Семена льна как альтернатива яйцу

Благодаря слизи, которой они богаты, семена льна также являются отличными заменителями во всех тех рецептах, в которых яйцо предоставляется в качестве связующего вещества. Любой, кто имеет аллергию на яйца или решил не употреблять их по своему выбору, может попробовать заменить этот ингредиент на желе, сделанное из одной-двух чайных ложек семян льна в сочетании с небольшим количеством воды.

Льняной гель

Другое, высоко ценимое использование семян льна – не пищевое, а эстетическое. Гель для волос из семян льна можно приготовить дома. Проварите эти семена (30 грамм) в кипяченные в воде (200 мл) в течение примерно 5 минут, а затем оставьте до тех пор, пока не будет создан настоящий гель. Хранить его можно в стеклянной банке, но продукт должен быть использован в течение недели.

Как хранить

Семена льна следует хранить в плотно закрытых контейнерах, защищенных от света и прямых источников тепла, в прохладном и сухом месте.

После измельчения их можно хранить в холодильнике, предпочтительно в стеклянной банке, не более 24 часов.

Льняное масло следует использовать в сыром виде, хранить в холодильнике и после вскрытия употреблять в течение 30 дней. Фактически, это очень деликатный продукт, который легко прогоркает, и только при должной осторожности можно гарантировать, что он сохранит все преимущества семян льна, из которых был изготовлен.

Семена льна: противопоказания

В семена льна противопоказаны в случае, если вы страдаете от дивертикулита. Эти мелкие продукты, на самом деле, могут застрять в кишечных петлях, способствуя их воспалению. Поэтому в случае этой патологии не рекомендуется употреблять семена льна, а также все другие семена масличных культур и продукты с мелкими семенами (например, помидоры).

Также семена льна не рекомендуются для детей, у которых еще незрелый и деликатный желудочно-кишечный тракт.

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