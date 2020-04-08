Семена чиа: как же мы без них обходились раньше!

Знаете ли вы, что семена чиа являются одними из самых эффективных суперпродуктов против холестерина, диабета и избыточного веса?

Они имеют более высокое содержание омега-3 по сравнению с лососем и кальция по сравнению с молоком.

Семена чиа (лат. Salvia hispanica) – это семена однолетнего цветущего растения семейства Яснотковые, рода Шалфей. Их полезные свойства тесно связаны с наличием большого количества полезных жиров, волокон, белков, кальция, магния и т.д.

Они эффективны при диабете, остеопорозе, колите, повышенном уровне холестерина и ожирении.

Кроме того, утверждает riza.it, семена чиа оказывают противовоспалительное действие на слизистую оболочку желудка, снижают кровяное давление, укрепляют волосы и ногти, борются со свободными радикалами и старением, а также противодействуют морщинам и кожным дефектам. И это еще только верхушка айсберга под названием "чиа - эликсир здоровья".

Снижают уровень холестерина

Семена чиа особенно богаты незаменимыми жирными кислотами Омега-3, которые составляют около 20% семян. Эти "хорошие" жиры известны своим защитным действием на сердце, мозг и не только. На самом деле, омега-3 оказывают благотворное влияние на настроение, что помогает противодействовать легкой депрессии, уменьшает боли, связанные с артритом, остеоартритом и ревматизмом в целом, способствует регенерации кожи, улучшает функции мозга, предотвращает болезнь Альцгеймера и снижает холестерин.

Лучшее средство от колита и метаболического синдрома

Семена чиа являются богатым источником растворимых пищевых волокон, которые питают кишечную бактериальную флору и регулируют работу кишечника. Кроме того, смягчающее действие делает их полезными при наличии воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Чтобы активировать волокна семян чиа, их необходимо поместить в жидкость (молоко, овощной напиток, воду или йогурт) хотя бы за час до употребления. Таким образом, семена поглощают часть жидкости, в которую они погружены (до 10-12 раз больше их веса), становясь гелеобразными. Образующееся желе состоит из растворимых волокон и способно наполнить желудок, усиливая чувство сытости, а также поглотить часть жиров, холестерина и сахаров, поступающих с пищей, снижая их всасывание.

Это приносит пользу организму и способствует предотвращению метаболического синдрома, характеризующегося избыточным весом, высоким уровнем холестерина, сахаров и триглицеридов в крови, резистентностью к инсулину и высоким кровяным давлением.

Незаменимы для женского здоровья

Изофлавоны также были идентифицированы среди различных компонентов семян чиа. Эти вещества являются антиоксидантами – они эффективно противодействуют преждевременному старению и болезням, которые его характеризуют, а также фитоэстрогенами – уменьшают проблемы, вызванные нехваткой эстрогенов или их избытком. В общем, женщины до и после менопаузы нуждаются в них и нередко принимают их через сою и ее производные. Семена чиа, из-за их богатства изофлавонами, могут использоваться в качестве достойной альтернативы сои тем, кто страдает непереносимостью или аллергией на эту пищу, или принимает лекарства от щитовидной железы.

Полезны для веганов и зрелых людей

Семена чиа характеризуются высоким содержанием кальция (600 мг на 100 г), что примерно в 5 раз больше, чем в молоке (125 г на 100 г). Поскольку эти семена еще содержат магний, их кальций легче усваивается. Они могут считаться полезной пищей для женщин до и в период менопаузы, подверженных риску остеопороза. Также они рекомендованы людям, страдающим от непереносимости или аллергии, и веганам, которые не пьют молоко. Кроме того, семена чиа богаты белками (около 20%), железом, селеном и витаминами B, C и E.

Подходят для тех, кто не переносит глютен

Поскольку семена чиа естественным образом не содержат глютен, они могут быть включены в рацион людей с целиакией, а также тех, кто чувствителен только к глютену, белковому соединению, присутствующему в пшенице, ячмене, ржи, полбе, спельте и хорасане. Семена чиа также могут помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и полезные бактерии, которые его населяют.

Семена чиа во время беременности

Их преимущества могут также использоваться женщинами для профилактики запоров, очень распространенной проблемы во время беременности, и для обогащения рациона такими элементами, как омега-3, фолиевая кислота и железо, которые также полезны для развития ребенка.

Семена чиа и дети

Эти семена в количестве 5-10 г в день могут быть включены в рацион ребенка, начиная с первого года жизни, в виде пудингов или смузи, а также путем добавления их в йогурт. Они особенно полезны против запоров, особенно когда ребенок отказывается от овощей и придерживается диеты с низким содержанием клетчатки.

Правильные дозы: сколько семян чиа употреблять в день

Взрослый человек может потреблять до 25 г семян чиа в день, помня, что их желательно использовать в сыром виде и всегда добавлять в жидкий элемент.

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