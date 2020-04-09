4 вкусняшки с семенами чиа

О том, что семена чиа являются одними из самых эффективных суперпродуктов против холестерина, диабета, избыточного веса, OBOZREVATEL уже рассказывал ранее.

Так же мы писали о том, что они эффективны при диабете, остеопорозе, колите, повышенном уровне холестерина и ожирении, что они оказывают противовоспалительное действие на слизистую оболочку желудка, снижают кровяное давление, укрепляют волосы и ногти, борются со свободными радикалами и старением, а также противодействуют морщинам и кожным дефектам.

Сегодня речь пойдет о том, как с помощью семян чиа можно получить не только пользу, но и удовольствие.

Эти маленькие темные семена с ароматом, слегка напоминающим фундук, вы можете добавить к йогурту, кефиру, молоку или альтернативным овощным напиткам. Кроме того, пишет riza.it, их можно использовать в жидкие ингредиенты пирожных, печенья или другой выпечки, а также в супы, минестроне, ризотто, фрикадельки и начинки. При желании 1 столовая ложка семян чиа может заменить 1 яйцо для пирога или бисквитного теста.

ЧЕТЫРЕ РЕЦЕПТА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Пудинг из семян чиа и ягод

Ингредиенты на 1 человека: 150 мл молока (или овощной альтернативы); 2 столовые ложки семян чиа; 1 чайная ложка меда или кленового сиропа; немного клубники или малины.

Приготовление: налейте в стакан молоко, чередуя с семенами чиа. Как только вы достигнете середины стакана, хорошо перемешайте, затем продолжайте, пока не закончите добавлять эти два ингредиента. Охлаждайте не менее 3 часов. При употреблении продукта добавьте мед или кленовый сироп и немного ягод.

Смесь овсянки и чиа на завтрак

Ингредиенты на 1 человека: 120 мл коровьего или соевого молока; 2 полных ложки овсяных хлопьев; 1 столовая ложка семян чиа; 10 несоленых фисташек; 1 маленький банан; 1 щепотка корицы; 1 чайная ложка стевии (по желанию).

Приготовление: добавьте семена чиа в молоко и оставьте на 15 минут. Нарежьте фисташки и отложите их в сторону. Поместите молоко с семенами чиа, овсяными хлопьями и очищенным бананом в стакан блендера. Смешайте смесь до сливочного состояния и налейте в стакан. Посыпьте предварительно измельченными стевией, корицей и фисташками. Подавайте сразу к столу.

Зеленая кокосовая вода с семенами чиа

Ингредиенты на 1 человека: 1 столовая ложка семян чиа; 0,5 стакана воды; 150 мл зеленой кокосовой воды; сок половины лайма.

Приготовление: положите семена чиа в воду. Примерно через десять минут они произведут своего рода желе. Добавьте кокосовую воду и сок лайма. Размешайте, чтобы распределить семена в напитке и подавайте со льдом. В качестве альтернативы зеленой кокосовой воде можно использовать равное количество кефира.

Минестроне с семенами чиа

Ингредиенты для 2 человек: 500 г нарезанных овощей (сельдерей, лук, кабачки, морковь, шпинат, капуста); 500 г картофельных кубиков; 250 г вареного нута; 2 чайные ложки оливкового масла; 2 столовые ложки семян чиа; фарш с чесноком и петрушкой и цельная морская соль по вкусу.

Приготовление: поместите нарезанные овощи и кубики картофеля в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения и добавьте измельченный чеснок и петрушку. Через 15 минут положите нут и варите еще 25 минут. В конце приготовления добавьте семена чиа, оставьте на 10 минут и подавайте на стол.

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