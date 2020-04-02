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От яиц до авокадо: вы можете заморозить больше, чем думаете

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В период карантина, когда мы учимся делать покупки разумно и только в случае необходимости, ни один стебелек не должен быть упущены из виду.

Пришло время эффективно использовать знания наших экономных прабабушек. При этом современная кухня имеет большое преимущество – морозильную камеру.

OBOZREVATEL при содействии Daily Mail предлагают вам рассмотреть главные советы о том, как и какие продукты лучше всего в ней хранить.

От яиц до авокадо: вы можете заморозить больше, чем думаете

Сортировка морозильного пространства

Подготовьте морозильную камеру для эффективного хранения, освободив место для каждой категории продуктов. Это поможет лучше отслеживать то, что у вас есть в наличие. Используйте маркер, чтобы подписать этикетку для каждого контейнера или полки (например, мясо и птица, овощи, хлеб и кондитерские изделия, копченые и консервированные продукты, готовые блюда, фрукты и сладости).

Заморозка

Всегда замораживайте еду как можно раньше, пока она свежая. Разделите на порции в соответствии с количеством человек в семье, а затем заморозьте все, что сейчас не нужно. Поддерживайте низкую температуру в морозильной камере, добавляя новые продукты только небольшими партиями. Точно так же убедитесь, что вся приготовленная пища полностью остыла, прежде чем она будет заморожена.

От яиц до авокадо: вы можете заморозить больше, чем думаете

Упаковка

Рубленое мясо, рыбное филе, кабачки, зелень, картофель и хлеб подвержены морозильному ожогу, который портит вкус. Морозильные мешки предотвращают это, особенно если воздух удален из наполненного пакета. Используйте пластиковые бутылки для молока, чтобы заморозить жидкость и смузи. При этом никогда не замораживайте пищу в стакане – он может треснуть.

Время и дистанция

Быстрая заморозка защищает от склеивания крупных предметов в мешках. Это хорошо работает с ягодами и нарезанными овощами. Также это уменьшает количество кристаллов льда, поэтому пища сохраняет свою форму при размораживании. Поместите продукты, которые нужно заморозить, на противень, заморозьте до упора, затем положите в пакет. Таким образом, вы сможете использовать небольшие порции, когда нужно.

Быстрое размораживание

Размораживание продуктов не должно занимать много времени, если они заморожены небольшими порциями. Чтобы безопасно ускорить этот процесс, поместите еду в водонепроницаемый мешок и погрузите в холодную воду. Ингредиенты с высоким содержанием жира размораживаются быстрее, чем ингредиенты с высоким содержанием воды.

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Автор
Елена Козлова
Темы
Рецепты Питание
Тег
рецепт
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