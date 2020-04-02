От яиц до авокадо: вы можете заморозить больше, чем думаете

В период карантина, когда мы учимся делать покупки разумно и только в случае необходимости, ни один стебелек не должен быть упущены из виду.

Пришло время эффективно использовать знания наших экономных прабабушек. При этом современная кухня имеет большое преимущество – морозильную камеру.

OBOZREVATEL при содействии Daily Mail предлагают вам рассмотреть главные советы о том, как и какие продукты лучше всего в ней хранить.

Сортировка морозильного пространства

Подготовьте морозильную камеру для эффективного хранения, освободив место для каждой категории продуктов. Это поможет лучше отслеживать то, что у вас есть в наличие. Используйте маркер, чтобы подписать этикетку для каждого контейнера или полки (например, мясо и птица, овощи, хлеб и кондитерские изделия, копченые и консервированные продукты, готовые блюда, фрукты и сладости).

Заморозка

Всегда замораживайте еду как можно раньше, пока она свежая. Разделите на порции в соответствии с количеством человек в семье, а затем заморозьте все, что сейчас не нужно. Поддерживайте низкую температуру в морозильной камере, добавляя новые продукты только небольшими партиями. Точно так же убедитесь, что вся приготовленная пища полностью остыла, прежде чем она будет заморожена.

Упаковка

Рубленое мясо, рыбное филе, кабачки, зелень, картофель и хлеб подвержены морозильному ожогу, который портит вкус. Морозильные мешки предотвращают это, особенно если воздух удален из наполненного пакета. Используйте пластиковые бутылки для молока, чтобы заморозить жидкость и смузи. При этом никогда не замораживайте пищу в стакане – он может треснуть.

Время и дистанция

Быстрая заморозка защищает от склеивания крупных предметов в мешках. Это хорошо работает с ягодами и нарезанными овощами. Также это уменьшает количество кристаллов льда, поэтому пища сохраняет свою форму при размораживании. Поместите продукты, которые нужно заморозить, на противень, заморозьте до упора, затем положите в пакет. Таким образом, вы сможете использовать небольшие порции, когда нужно.

Быстрое размораживание

Размораживание продуктов не должно занимать много времени, если они заморожены небольшими порциями. Чтобы безопасно ускорить этот процесс, поместите еду в водонепроницаемый мешок и погрузите в холодную воду. Ингредиенты с высоким содержанием жира размораживаются быстрее, чем ингредиенты с высоким содержанием воды.

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