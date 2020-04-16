Какие "антивирусные" продукты оказались просто мифом: обзор от диетолога

В народе так прочно укоренилась убежденность в противовирусных свойствах некоторых продуктов, что их зачастую употребляют вместо лекарств. Какая информация про целебные свойства соответствует действительности и подтверждена научными исследованиями, а какая – не более, чем миф?

OBOZREVATEL и диетолог Мария Колповская подготовили обзор трех самых популярных народных "противовирусных" и "антипростудых" продуктов. Чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы.

Лемон, имбирь и чеснок народ наделяет лечебными свойствами

Имбирь

Способен ли имбирь защитить нас от вирусных инфекций? И да, и нет. С одной стороны, в 2013 году было опубликовано исследование, согласно которому имбирь, причем исключительно свежий, а не сушеный, способен снизить риск заражения определенным типом пневмовируса, HRSV. Этот вирус давно существует среди нас. Болеют им в основном маленькие дети, летальность крайне мала, а взрослые переносят его как легкое недомогание.

Однако не стоит сравнивать HRSV с коронавирусом, которого сегодня все так боятся. Механизмы внедрения в клетку человека у этих вирусов разные, и тот факт, что имбирь мешает внедриться вирусу HRSV, не означает, что он помешает внедриться COVID-19. Не стоит доверять тем, кто утверждает, что эффективность имбиря доказана и против коронавирусных инфекций.

Но если имбирь не оберегает от заражения, возможно, он способен облегчить ход болезни и ускорить выздоровление?

Возможно. Как минимум, доказано противовоспалительное действие имбиря. А еще доказана его способность облегчать дыхание и снимать спазмы при воспалительных простудных и аллергических заболеваниях благодаря содержанию ароматических компонентов – цитраля, эвкалиптола и джинджерола. Эти компоненты содержатся не только в имбире, но и в эвкалипте, лимонной траве, литцее, вербене лимонной, мелиссе и ряде других трав.

Имбирь – отличная пряность, но отнюдь не панацея

Но есть немаловажный нюанс. Имея серьезные воспалительные заболевания дыхательной системы, очень опасно заниматься самолечением, а уж тем более опасно использовать агрессивное средство в неконтролируемых дозировках. Все перечисленные ароматические вещества в некоторых случаях могут привести к ожогу воспаленной слизистой и ухудшить ваше самочувствие.

Хотя при легких симптомах простуды вы, конечно же, можете пить травяные чаи. И облегчит ваше состояние не только имбирь, но и лимонная трава, эвкалипт, трава мелиссы или вербены. Главное, помните – чай не должен быть очень крепким и очень горячим.

Чай, в том числе с имбирем, не должен быть слишком крепким и горячим

Имбирь – отличная яркая пряность, способная улучшить самочувствие не только при легкой простуде, но и при ряде других состояний. При этом – имбирь не панацея. Нельзя с его помощью заниматься самолечением. Он не спасет вас в случае тяжелой болезни, тем более, не спасет в "моноварианте".

И уж точно имбирь не одинок в своих целебных свойствах, так что не стоит выискивать его на прилавках магазинов за любую цену и надеяться, что эта пряность оградит вас от заражения вирусной инфекцией.

Чеснок

Начнем с антисептических свойств. Факт, не вызывающий сомнений у ученых: чеснок обладает антимикробной и антигрибковой активностью, а еще эффективен против ряда паразитов. Но противовирусная эффективность чеснока не доказана.

Нет ни одного достоверного исследования, подтверждающего, что чеснок лечит простуду или грипп у людей. Так что чесночные бусы, чесночные капли, полоскание рта чесночным настоем или смазывание носа соком чеснока, чтобы уберечься от вируса, – это все абсолютно бесполезные манипуляции.

Противовирусная эффективность чеснока не доказана

Следующий доказанный факт – антиоксидантная активность чеснока. Также чеснок может защищать печень от негативного воздействия некоторых токсинов, положительно влиять на уровень холестерина в крови. Доказана даже его противоопухолевая активность для некоторых видов раковых клеток, а вот способность чеснока понижать уровень глюкозы в крови – не доказана.

В каком же виде чеснок оказывается наиболее полезным для нашего организма?

Активные вещества могут достаточно капризно реагировать на обработку и переработку, потому использование всевозможных чесночных экстрактов часто оказывается хуже, чем использование обычного свежего продукта.

На содержание активных веществ также влияет и способ выращивания. В чесноке, который выращивали по стандартным сельскохозяйственным методикам, или в чесноке-дичке оказывается в несколько раз больше активных компонентов, чем в чесноке, выращенном по современным интенсивным технологиям.

Черный ферментированный чеснок

Какой чеснок полезней – свежий или сушеный? Если делать сравнение между свежим и обычным сушеным чесноком – выбирайте свежий, но есть одно исключение. Речь о черном ферментированном чесноке, который обрабатывают на протяжении трех-четырех недель при температуре около 70 градусов и достаточно высокой влажности. Такой метод не только делает аромат ферментированного продукта более мягким и благородным, но и увеличивает концентрацию биологически активных веществ, усиливая его антибактериальные и антиоксидантные свойства.

Вывод прост. Если вам нравится чеснок – добавляйте его к своим блюдам, это улучшит их вкус и позволит использовать меньшее количество соли. Но надеяться на чеснок, как на панацею или супер средство в период эпидемий – не самое лучшее решение.

Лимоны

Знаете, откуда пошел миф, что в лимонах много витамина С и они являются одними из самых полезных фруктов? Все дело в таком заболевании, как цинга.

С цингой человечество знакомо с незапамятных времен. Предотвращать ее люди научились (эмпирически) в начале XIX века. А вот окончательно с вопросом разобрались только к 1932 году. В том смысле, что осознали: цинга – это нехватка витамина С; витамин С – это такое вот органическое соединение; витамин С содержится в таких-то продуктах в таком-то количестве.

Цинга вызывается нехваткой витамина С

Выходит, что на протяжении почти 150 лет цингу и сопутствующие ей патологии (тяжелые воспалительные заболевания дыхательной системы – это прямое следствие цинги) лечили эмпирически – лимонами.

Случайным образом в ходе эксперимента было выяснено, что довольно эффективно с проблемой справляются лимоны и лаймы, а еще – яблочный сидр, правда, намного хуже. Лимоны оказались наиболее целесообразным продуктом с экономической точки зрения и их пустили в массовое использование (в частности, на военном флоте).

Лимоны не спасут вас от вируса

Именно это эмпирическое знание XIX века – "лимоны помогают от цинги и простуды, с ней связанной" – лежит в основе того, что эти фрукты сегодня скупают, как горячие пирожки, а апельсины, в которых на самом деле в 1,5 раза больше витамина С – вяло портятся на полках и стоят существенно дешевле. Кстати, в замороженной черной смородине, которая с лета осталась в ваших морозильных камерах, в 5 раз больше витамина С, чем в лимонах. Но про закрома холодильников люди склонны забывать.

К сожалению, лимоны не в состоянии защитить вас от заражения вирусной инфекцией, но это не мешает им оставаться отличным кулинарным продуктом, обязательным компонентом многих соусов, салатов, рыбных и мясных блюд.

Будьте здоровы!

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