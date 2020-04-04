Фиолетовый рис - новое средство долголетия

Продолжаем знакомить вас с продуктами, которые вошли в список трендов 2020 года. Фиолетовый рис уже помечен как "новый умный продукт".

На самом деле, это удовольствие не только для глаз, но и для здоровья в целом, утверждают OBOZREVATELи Riza.it.

Почему фиолетовый?

Характерный интенсивный цвет обусловлен высокой концентрацией антоцианов, пигментов, обладающих мощными антиоксидантными и антивозрастными свойствами.

Чем он полезен?

Фиолетовый рис в три раза более полезен, чем черный. Это отличная детоксифицирующая пища для всего организма.

Фиолетовый рис содержит нужное количество белка (почти в два раза больше белого риса) и сложные углеводы.

Он также показан тем, кто страдает диабетом.

Кроме того, он не содержит глютена.

Антоцианы замедляют и противодействуют клеточной дегенерации и старению из-за избытка свободных радикалов.

Согласно исследованию, опубликованному в Универсальном журнале сельскохозяйственных исследований, антоцианам удается вдвое снизить уровень белка iNOS, который является одной из основных причин хронических воспалений. Их снижение помогает бороться с избыточным весом, ожирением и старением, а также предотвращает рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

Почему его называют продуктом долголетия?

Антоцианы также стимулируют реакцию иммунной системы против патогенов. Кроме того, он является хорошим источником белка и обеспечивает организм кальцием, железом и витаминами группы В.

Антиоксиданты фиолетового риса также обладают способностью повышать уровень хорошего холестерина (ЛПВП). Благоприятный эффект усиливается, если фиолетовый рис сочетается со здоровой и сбалансированной диетой (например, овощи и голубая рыба). Хороший холестерин поддерживает систему кровообращения в оптимальных условиях, избегая образования атеросклеротических бляшек.

Как он помогает очиститься печени и кишечнику?

Благодаря содержащимся в нем компонентам он способен стимулировать работу печени и улучшать выработку ферментов и метаболизм жиров, способствуя "реабилитации" этого утомленного органа.

Фиолетовый – это также пигментированный рис с самой высокой концентрацией клетчатки, так как в 50 граммах содержится 2,5 г. В нем содержится в 4 раза больше клетчатки, чем в белом рисе.

Хорошие новости для тех, кто хочет похудеть: клетчатка усиливает чувство сытости и делает рис отличным дополнением к любой диете.

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