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Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

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Торт "Слеза слона" - новый, но уже успел завоевать популярность среди многих хозяек как удачный и простой в приготовлении десерт (всегда актуально и кукурузное печенье по нашему рецепту).

Новый пошаговый рецепт с фото и видео был опубликован на сайте 1000.menu.

По рецепту нужно 6 яиц, 60 г муки, 40 г какао, 300 г сахарной пудры и чайную ложку разрыхлителя на тесто; 100 мл воды, 100 г сахара и полторы столовых ложки коньяка (можно заменить водкой, ромом или подобным крепким напитком) для пропитки; по 150 г сахарной пудры и орехов, 150 мл молока и 250 г сливочного масла для крема; 100 г шоколада, 30 г сливочного масла, 60 г сливок для глазури; и три банана дополнительно.

В целом, на выпекание и украшение торта нужно около двух часов времени, при этом, его калорийность составит около 308 ккал на 100 г (может варьироваться в зависимости от выбранных продуктов).

Если у вас нет столько времени, читайте на на OBOZREVATEL.Smak рецепт приготовления вкусного печенья из трех ингредиентов за 10 минут.

Для приготовления нужно смешать муку и какао, добавить разрыхлитель, перемешать, просеять.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

Разделить белки и желтки, взбить белки в отдельной миске, когда они не станут пышными, начать порциями засыпать пудру, после нее по одному добавить желтки, а в конце, - засыпать смесь муки и какао.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

Противень покрыть пергаментом для выпечки, по желанию смазать, залить сверху тесто, выровнять, выпекать 10-15 минут при температуре в 180 градусов.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

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Готовый корж сложить пополам, положив внутрь обернутую во влажное чистое полотенце скалку, прижать и оставить, пока не остынет.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

Отдельно в миску налить воду, смешать ее с сахаром и вскипятить, — это сироп для пропитки. Когда он остынет, в него нужно добавить спиртное.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

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Поставить на плиту молоко, когда закипит, добавить почти всю ореховую крошку, проварить пару минут, после чего дать остыть.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

В другой посуде смешать размягченное масло и сахарную пудру, взбить, порциями добавить ореховую массу, хорошо перемешать, поставить на полчаса в холодильник.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить идеальное шоколадное печенье за 15 минут.

Корж промазать пропиткой, выложить сверху крем и распределить равномерно по поверхности, в центр положить банан, сложить корж пополам.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

Приготовить глазурь, смешав порубленный шоколад, мягкое масло и горячие сливки, поставив это все на паровую баню и помешивать, пока не образуется однородная смесь.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

Читайте на OBOZREVATEL.Smak простые и быстрые рецепты, как приготовить вкусный пудинг.

Покрыть торт глазурью, украсить его оставшейся ореховой крошкой.

Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео
Торт "Слеза слона": простой пошаговый рецепт с фото и видео

Также о приготовлении торта рассказывают на видео:

Стоит напомнить, что ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку лучших рецептов для летних десертов с клубникой.

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