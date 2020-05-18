Торт, от которого вы не поправитесь: рецепт от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в соцсети Facebook поделилась врач-детолог Светлана Фус.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ТОРТ

Ингредиенты

овсяные хлопья - 300 г,

мука пшеничная - 2 ст. л,

яйца - 3 шт,

банан - 2 шт,

масло растительное – 4 ст. л,

сахар - 30 г,

разрыхлитель - 1 ч. л,

ваниль - на кончике ножа,

апельсины - 3 шт,

творог нежирный - 400 г,

сметана 10% - 160 г.

Приготовление

Яйца взбейте с ванилью. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.

Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ваниль. Обильно нанесите творожный крем на корж, украсьте апельсином, накройте вторым коржом. Покройте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте верх апельсином.

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