Торт, от которого вы не поправитесь: рецепт от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим рецептом в соцсети Facebook поделилась врач-детолог Светлана Фус.
ДИЕТИЧЕСКИЙ ТОРТ
Ингредиенты
овсяные хлопья - 300 г,
мука пшеничная - 2 ст. л,
яйца - 3 шт,
банан - 2 шт,
масло растительное – 4 ст. л,
сахар - 30 г,
разрыхлитель - 1 ч. л,
ваниль - на кончике ножа,
апельсины - 3 шт,
творог нежирный - 400 г,
сметана 10% - 160 г.
Приготовление
Яйца взбейте с ванилью. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ваниль. Обильно нанесите творожный крем на корж, украсьте апельсином, накройте вторым коржом. Покройте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте верх апельсином.
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