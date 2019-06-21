Торт "Колибри" за 10 минут: простой пошаговый рецепт

Торт "Колибри", - очень сладкий, фруктово-карамельный десерт, который при своей простоте достоин приготовления к праздничному столу.

Соответствующий рецепт опубликовал журнал The Spectator.

Начиненный спелыми бананами и измельченным ананасом, торт получается плотный и влажный, слегка приправленный корицей и фаршированный горстками нарезанных орехов.

Для приготовления нужно 2 очень спелых банана, 400 г цукатов ананаса, 200 г растительного масла, 250 г светло-коричневого сахара, 3 яйца, 75 г орехов пекан, по чайной ложке корицы и соли, 250 г муки.

Для глазури дополнительно требуется: 300 г сахара, 150 г сливочного сыра и 100 г несоленого масла комнатной температуры.

Духовку нужно разогреть до 180 градусов, приготовить две 20-сантиметровые формы для выпечки.

Бананы размять и смешать с измельченными ананасами, смешать с растительным маслом, яйцами и сахаром. Отдельно смешать муку с разрыхлителем, солью и корицей, добавить это в фруктовую смесь, хорошо размешать, после чего добавить порезанные орехи.

Тесто распределить между формами и печь по 40 минут до золотистого цвета и упругой формы, после чего вынуть из духовки, дать постоять 10 минут и вынуть из форм.

Приготовить глазурь, смешав сахар с маслом и сливочным сыром до однородной и густой массы, нанести половину ее на один корж, после чего на него выложить второй, покрыть его остатками глазури.

Так, непосредственно готовка занимает всего 10 минут времени, в то время как суммарно приготовление торта занимает до часа времени.

Вот, как готовый торт должен выглядеть на фото:

Торт "Колибри"

Ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить торт "Слеза слона".

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