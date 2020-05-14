Ром – удивительный напиток, ассоциирующийся с приключениями, весельем и духом авантюризма. Миллионы людей во всем мире любят его неповторимый вкус и аромат в чистом виде. Еще больше поклонников у рома как важной составляющей горячих и холодных коктейлей, а также важного ингредиента в кулинарии. При этом среди коктейлей с ромом больше всего напитков, названия которых знают, пожалуй, все.

В Украине производится аналог рома – алкогольный напиток Billy Bones. Вместе с его производителем – Алкогольно-безалкогольным комбинатом Днепр – OBOZREVATEL подготовил подборку из 7 лучших коктейлей на основе этого напитка, которые помогут скрасить карантин и проще пережить изоляцию и ограничения. А в качестве бонуса – два рецепта горячих коктейлей с ромом, на случай промозглой погоды.

В Украине производится аналог рома – алкогольный напиток Billy Bones

1. Пина Колада

Для приготовления коктейля для двоих вам понадобится:

1,5 стакана льда

0,5 стакана нарезанного кубиками и замороженного ананаса

60 мл ананасового сока

60 мл кокосового молока

75 мл Billy Bones

Все ингредиенты взбейте в блендере до однородной консистенции, разлейте по двум бокалам. При желании – украсьте дольками ананаса.

P.S. Кокосовое молоко можно заменить ликером "Малибу". Или приготовить самостоятельно: сухую кокосовую стружку или натертую на терке мякоть свежего кокоса залить кипятком, оставить на час-полтора. После – взбить в блендере и процедить через марлю. Полученное таким образом "молоко" можно хранить в холодильнике до 5 дней.

2. Дайкири

Чтобы приготовить этот простой коктейль, родиной которого считается Куба, возьмите:

60 мл Billy Bones

30 мл сока лайма

15 мл сахарного сиропа

Лёд.

Поместите все ингредиенты в шейкер. Взболтайте и процедите чере ситечко. Разлейте в предварительно охлажденные коктейльные бокалы.

3. Май Тай

Эту вариацию коктейля, придуманного знаменитым шеф-повером Джейми Оливером, готовят из:

100 мл Billy Bones

20 мл апельсинового ликера (куантро или любой другой)

10 мл сока лайма

60 мл ананасового сока

60 мл апельсинового сока

4-5 капель сиропа гренадин

Кубики льда

Заполните шейкер льдом и добавьте остальные ингредиенты. Взбалтывайте около 20 секунд – до охлаждения содержимого. Разлейте по стаканам. При желании, напиток можно процедить через ситечко и добавить новый лед уже в стаканы.

Украсьте веточкой мяты или ломтиком лайма.

4. Куба либре

Один из самых популярных коктейлей в мире готовят из:

Сока половинки лайма

60 мл Billy Bones

120 мл кока-колы

Льда в кубиках.

В стакан влейте сок лайма. Если любите цитрусовый аромат, можете также добавить дольку лайма и немножко потрясти стакан, чтобы "добыть" еще немного вкуса из цедры. После достаньте лайм, положите лед, влейте Billy Bones и колу – и хорошенько перемешайте.

Коктейль готов.

Для этого коктейля лучше брать высокие и узкие стаканы – так газировка будет выдыхаться медленнее.

5. Никербокер

Этот коктейль, поговаривают, был придуман в Нью-Йорке еще в 1800-х годах. Чтобы его приготовить, возьмите:

45 мл Billy Bones

15 мл малинового сиропа

15 мл сока лайма или лимона

1 ч.л. апельсинового ликера

Лед.

В шейкер поместите лед и все ингредиенты, взболтайте. Процедите напиток в низкий широкий бокал, наполненный крошкой льда. Украсьте долькой лайма и свежей малинкой.

6. Мохито

Максимально приближенный к классическому варианту коктейль готовится из:

6 листиков мяты

30 мл сахарного сиропа

30 мл сока лайма

60 мл Billy Bones

60 мл "Спрайта"

Лед

Прежде всего, приготовьте сахарный сироп (он, к слову, часто используется при приготовлении разнообразных коктейлей). Вскипятите 100 мл воды и залейте ею 100 г сахара. Размешивайте, пока крупинки сахара полностью растворятся. Охладите полученную жидкость и процедите. Сироп готов к использованию. Из такого количества воды и сахара получается около 160 мл сиропа.

Переходим к самому коктейлю. В шейкер поместите мяту, слегка встряхните. Добавьте сахарный сироп, сок лайма, Billy Bones и лед. Взболтайте и вылейте смесь в высокий стакан. Добавьте газировку – и напиток готов.

Украшают коктейль веточкой мяты.

7. Ураган

Этот коктейль придумали в Новом Орлеане. Он придется по вкусу любителям крепких напитков. Возьмите:

120 мл Billy Bones

30 мл сока лайма

30 мл апельсинового сока

60 мл сока маракуйи

15 мл сахарного сиропа

15 мл сиропа гренадин

Лед.

Все ингредиенты смешайте в шейкере. После – добавьте лед и хорошенько взболтайте. Процедите через сито в бокал с новыми кубиками льда.

8. Грог

Ром и его производная – грог – считаются любимыми напитками пиратов. Чтобы приготовить грог, возьмите:

60 мл Billy Bones

15 мл сока лайма

1 ч. л. коричневого сахара

120 мл кипятка или горячего чёрного чая

гвоздика и кардамон — по вкусу

долька апельсина и палочка корицы – для декора.

В кружке смешайте Billy Bones, сок лайма, сахар и чай (кипяток). При желании усильте вкус напитка гвоздикой и кардамоном. Украсьте корицей и апельсином – и наслаждайтесь.

9. Горячий ром с маслом и молоком

Отличная альтернатива поднадоевшему глинтвейну. Возьмите:

0,5 ст.л мягкого сливочного масла

1 ст.л коричневого сахара

0,5 ст.л.сахарной пудры

Стакан горячего молока

45 мл Billy Bones

По щепотке корицы и мускатного ореха.

Масло, сахар и сахарную пудру вымесите в кружке с помощью ложки. Добавьте горячее молоко, Billy Bones и специи. Перемешайте – и согревайтесь.