Топ-9 лучших коктейлей с ромом
Ром – удивительный напиток, ассоциирующийся с приключениями, весельем и духом авантюризма. Миллионы людей во всем мире любят его неповторимый вкус и аромат в чистом виде. Еще больше поклонников у рома как важной составляющей горячих и холодных коктейлей, а также важного ингредиента в кулинарии. При этом среди коктейлей с ромом больше всего напитков, названия которых знают, пожалуй, все.
В Украине производится аналог рома – алкогольный напиток Billy Bones. Вместе с его производителем – Алкогольно-безалкогольным комбинатом Днепр – OBOZREVATEL подготовил подборку из 7 лучших коктейлей на основе этого напитка, которые помогут скрасить карантин и проще пережить изоляцию и ограничения. А в качестве бонуса – два рецепта горячих коктейлей с ромом, на случай промозглой погоды.
1. Пина Колада
Для приготовления коктейля для двоих вам понадобится:
1,5 стакана льда
0,5 стакана нарезанного кубиками и замороженного ананаса
60 мл ананасового сока
60 мл кокосового молока
75 мл Billy Bones
Все ингредиенты взбейте в блендере до однородной консистенции, разлейте по двум бокалам. При желании – украсьте дольками ананаса.
P.S. Кокосовое молоко можно заменить ликером "Малибу". Или приготовить самостоятельно: сухую кокосовую стружку или натертую на терке мякоть свежего кокоса залить кипятком, оставить на час-полтора. После – взбить в блендере и процедить через марлю. Полученное таким образом "молоко" можно хранить в холодильнике до 5 дней.
2. Дайкири
Чтобы приготовить этот простой коктейль, родиной которого считается Куба, возьмите:
60 мл Billy Bones
30 мл сока лайма
15 мл сахарного сиропа
Лёд.
Поместите все ингредиенты в шейкер. Взболтайте и процедите чере ситечко. Разлейте в предварительно охлажденные коктейльные бокалы.
3. Май Тай
Эту вариацию коктейля, придуманного знаменитым шеф-повером Джейми Оливером, готовят из:
100 мл Billy Bones
20 мл апельсинового ликера (куантро или любой другой)
10 мл сока лайма
60 мл ананасового сока
60 мл апельсинового сока
4-5 капель сиропа гренадин
Кубики льда
Заполните шейкер льдом и добавьте остальные ингредиенты. Взбалтывайте около 20 секунд – до охлаждения содержимого. Разлейте по стаканам. При желании, напиток можно процедить через ситечко и добавить новый лед уже в стаканы.
Украсьте веточкой мяты или ломтиком лайма.
4. Куба либре
Один из самых популярных коктейлей в мире готовят из:
Сока половинки лайма
60 мл Billy Bones
120 мл кока-колы
Льда в кубиках.
В стакан влейте сок лайма. Если любите цитрусовый аромат, можете также добавить дольку лайма и немножко потрясти стакан, чтобы "добыть" еще немного вкуса из цедры. После достаньте лайм, положите лед, влейте Billy Bones и колу – и хорошенько перемешайте.
Коктейль готов.
Для этого коктейля лучше брать высокие и узкие стаканы – так газировка будет выдыхаться медленнее.
5. Никербокер
Этот коктейль, поговаривают, был придуман в Нью-Йорке еще в 1800-х годах. Чтобы его приготовить, возьмите:
45 мл Billy Bones
15 мл малинового сиропа
15 мл сока лайма или лимона
1 ч.л. апельсинового ликера
Лед.
В шейкер поместите лед и все ингредиенты, взболтайте. Процедите напиток в низкий широкий бокал, наполненный крошкой льда. Украсьте долькой лайма и свежей малинкой.
6. Мохито
Максимально приближенный к классическому варианту коктейль готовится из:
6 листиков мяты
30 мл сахарного сиропа
30 мл сока лайма
60 мл Billy Bones
60 мл "Спрайта"
Лед
Прежде всего, приготовьте сахарный сироп (он, к слову, часто используется при приготовлении разнообразных коктейлей). Вскипятите 100 мл воды и залейте ею 100 г сахара. Размешивайте, пока крупинки сахара полностью растворятся. Охладите полученную жидкость и процедите. Сироп готов к использованию. Из такого количества воды и сахара получается около 160 мл сиропа.
Переходим к самому коктейлю. В шейкер поместите мяту, слегка встряхните. Добавьте сахарный сироп, сок лайма, Billy Bones и лед. Взболтайте и вылейте смесь в высокий стакан. Добавьте газировку – и напиток готов.
Украшают коктейль веточкой мяты.
7. Ураган
Этот коктейль придумали в Новом Орлеане. Он придется по вкусу любителям крепких напитков. Возьмите:
120 мл Billy Bones
30 мл сока лайма
30 мл апельсинового сока
60 мл сока маракуйи
15 мл сахарного сиропа
15 мл сиропа гренадин
Лед.
Все ингредиенты смешайте в шейкере. После – добавьте лед и хорошенько взболтайте. Процедите через сито в бокал с новыми кубиками льда.
8. Грог
Ром и его производная – грог – считаются любимыми напитками пиратов. Чтобы приготовить грог, возьмите:
60 мл Billy Bones
15 мл сока лайма
1 ч. л. коричневого сахара
120 мл кипятка или горячего чёрного чая
гвоздика и кардамон — по вкусу
долька апельсина и палочка корицы – для декора.
В кружке смешайте Billy Bones, сок лайма, сахар и чай (кипяток). При желании усильте вкус напитка гвоздикой и кардамоном. Украсьте корицей и апельсином – и наслаждайтесь.
9. Горячий ром с маслом и молоком
Отличная альтернатива поднадоевшему глинтвейну. Возьмите:
0,5 ст.л мягкого сливочного масла
1 ст.л коричневого сахара
0,5 ст.л.сахарной пудры
Стакан горячего молока
45 мл Billy Bones
По щепотке корицы и мускатного ореха.
Масло, сахар и сахарную пудру вымесите в кружке с помощью ложки. Добавьте горячее молоко, Billy Bones и специи. Перемешайте – и согревайтесь.