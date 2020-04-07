Топ-8 антивозрастных масел, которые сделают вас здоровыми и красивыми

Здесь мы рассмотрим, как с помощью иных масел с питательными свойствами поддерживать тело молодым и здоровым.

Старайтесь чередовать использование оливкового масла с другими для изменения вкуса и получения большей пользы.

Масло Sacha Inchi: союзник кожи

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Не очень известное на рынке масло Sacha Inchi получают холодным прессованием семян арахиса инков. Это растение имеет высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, Омега-6 и Омега-9, а масло, полученное из него, особенно богато витамином А и Е, эффективными антиоксидантами против морщин. Его можно найти в специализированных интернет-магазинах. Оно отлично подходит для рыбы, но употреблять следует в сыром виде.

Абрикосовое масло: для зрения и мозга

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Абрикосовое масло, полученное при холодном прессовании ядер плодов, характеризуется легким и нежным вкусом. Богатое полезными жирами и антиоксидантными витаминами, оно полезно для зрения и борьбы со свободными радикалами. Чтобы сохранить питательные вещества нетронутыми, лучше всего хранить его в темном и сухом месте. Используется в сырых и холодных блюдах. Небольшая чайная ложка идеально сочетается с рыбой, а 4-5 капель становятся отличным дополнением в фруктовом или овощном смузи.

Льняное масло: необходимо для сердца

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Масло семян льна богато лигнанами и альфа-линолевой кислотой, питательными веществами с кардиозащитными свойствами. Это масло, как и семена, также полезно для хорошего функционирования кишечника. Используется в сыром виде с овощами, бобовыми и рыбой.

Конопляное масло: против раздражений кожи

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Конопляное масло имеет вкус, напоминающий фундук. Оно богато витамином Е и Омега-3, без содержания ТГК ("легирующий" активный ингредиент), обладает ценными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Для употребления в сыром виде идеально подходит к салатам или хлебу. Его можно хранить в холодильнике.

Масло виноградных косточек: для борьбы с признаками старения

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Масло виноградных косточек богато олеиновой кислотой и полифенолами, эффективными антиоксидантами для борьбы со свободными радикалами. Желательно использовать в сыром виде. Как вариант, добавьте к лимонному соку, куркуме и черному перцу, чтобы приправить рыбу и салаты.

Масло грецкого ореха: контролирует уровень холестерина и триглицеридов

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Это масло, извлеченное из грецких орехов, богато люцерновой кислотой, омега-6 и мононенасыщенными жирами, которые делают его идеальной приправой для контроля холестерина и триглицеридов. Обладая тонким вкусом и хорошо известным послевкусием грецкого ореха, оно идеально подходит для холодных блюд, таких как сырое мясо, картофельный салат, салат из рыбы или овощей. К сожалению, его трудно найти в магазинах, потому что оно деликатно и легко прогоркает.

Тыквенное масло: снимает симптомы дефицита эстрогена

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Зеленое и слегка острое, это масло типично для некоторых районов Австрии и Венгрии, но его можно купить в интернет-магазинах. Оно является источником витамина Е и полезных жиров, богато сложными бетастеролами, способными облегчить симптомы нехватки эстрогена, которые появляются перед менопаузой и гипертрофией предстательной железы. Рекомендуется использовать для холодных супов, овощей, белого мяса и десертов.

Пшеничное масло: противодействует окислительному стрессу клеток

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Это масло богато витамином Е и фитостеролами, которые снижают уровень холестерина. Для пищевых продуктов оно используется нерафинированным, холодного отжима. Масло обладает драгоценным и очень деликатным вкусом. Его следует использовать в сыром виде. Оно отлично подходит к овощам и прекрасно сочетается с любым блюдом. Для антивозрастного эффекта половину чайной ложки добавляют в морковный смузи, апельсиновый сок и свежий шпинат.

ВНИМАНИЕ! Некоторые масла также используются в косметике, поэтому перед покупкой обратите внимание, чтобы на этикетке было написано "для употребления в пищу", предупреждает издание riza.it

Ароматические травы состоят из частей или зеленых стеблей растений, таких как лавровый лист, базилик, кервель, лук, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шалфей и тимьян.

OBOZREVATEL поделится некоторыми секретами их использования на кухне, в свежем или сушеном виде, придавая особый аромат любым блюдам.

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