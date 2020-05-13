Топ-7 чаев, способствующих похудению

Чай является важной составляющей рациона питания для людей, решивших сбросить лишние килограммы.

Однако важно понимать: чтобы похудеть, нужно не только пить чай, но и правильно питаться, отдыхать и не забывать про физические нагрузки.

Здесь OBOZREVATEL с помощью nur.kz познакомит вас с самыми популярными видами чая, которые помогут всем желающим избавиться от лишнего веса.

Крапивный чай sb.by

Крапивный чай

Чай оказывает серьезный эффект на анемичных пациентов, богат витаминами C, K, B12, A и кальцием. Помогает бороться с такими болезнями, как ревматизм, диабет, язвы, камни в почках. Улучшает иммунную систему, а также помогает контролировать аппетит.

Зеленый чай

Это эффективный антиоксидант, который растворяет жир, сокращает впитывание жирных кислот и понижает уровень холестерина.

Черный чай

Так же, как и зеленый чай, черный борется с жиром. Кроме этого, черный чай улучшает метаболизм и регулирует уровень сахара в крови с помощью двух веществ , которые обладают тем же эффектом, что и инсулин.

Чай из артишоков cobratoxan.com

Чай из артишоков

Это идеальный чай для ежедневного применения и считается одним из самых эффективных. В артишоках много витаминов и минералов, и чай из них является важным источником углеводов, протеинов и антиоксидантов. Благодаря цинарину ( тип калия), который в достатке присутствует в артишоках, из организма выводятся токсины и улучшается пищеварение.

Чай из шиповника

Этот чай также выводит токсины из организма, богат витамином С. Это мочегонное средство, способствующее желчевыделению.

Чай из кукурузных рыльцев youtube.com

Чай из кукурузных рыльцев

В кукурузныхх рыльцах содержится калий, кальций, кремний, сапонин, эфирное масло, аллантоин, пчелиный воск, витамины С, Е, К. Все эти богатства, собранные в одной чашке. активно используются во время диет для похудения, а также при лечении заболеваний сердца и печени.

Чай из любистока house-help.info

Чай из любистка

Этот отвар помогает избавиться от лишних килограммов и жира, собирающегося в печени и на сердце, что помогает улучшить кровообращение. Чай также помогает пищеварению и растворяет камни в почках. Это мощное мочегонное средство.

Хотели бы еще раз напомнить, что чай — лишь дополнение к диете, а не основное средство борьбы с ожирением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе комплексных исследований ученые обнаружили, что малина может помочь при лечении онкологических заболеваний крови.

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