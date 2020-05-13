Топ-7 чаев, способствующих похудению

Чай является важной составляющей рациона питания для людей, решивших сбросить лишние килограммы.
Однако важно понимать: чтобы похудеть, нужно не только пить чай, но и правильно питаться, отдыхать и не забывать про физические нагрузки.
Здесь OBOZREVATEL с помощью nur.kz познакомит вас с самыми популярными видами чая, которые помогут всем желающим избавиться от лишнего веса.
Крапивный чай
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Крапивный чай
Чай оказывает серьезный эффект на анемичных пациентов, богат витаминами C, K, B12, A и кальцием. Помогает бороться с такими болезнями, как ревматизм, диабет, язвы, камни в почках. Улучшает иммунную систему, а также помогает контролировать аппетит.
Зеленый чай
Это эффективный антиоксидант, который растворяет жир, сокращает впитывание жирных кислот и понижает уровень холестерина.
Черный чай
Так же, как и зеленый чай, черный борется с жиром. Кроме этого, черный чай улучшает метаболизм и регулирует уровень сахара в крови с помощью двух веществ , которые обладают тем же эффектом, что и инсулин.
Чай из артишоков
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Чай из артишоков
Это идеальный чай для ежедневного применения и считается одним из самых эффективных. В артишоках много витаминов и минералов, и чай из них является важным источником углеводов, протеинов и антиоксидантов. Благодаря цинарину ( тип калия), который в достатке присутствует в артишоках, из организма выводятся токсины и улучшается пищеварение.
Чай из шиповника
Этот чай также выводит токсины из организма, богат витамином С. Это мочегонное средство, способствующее желчевыделению.
Чай из кукурузных рыльцев
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Чай из кукурузных рыльцев
В кукурузныхх рыльцах содержится калий, кальций, кремний, сапонин, эфирное масло, аллантоин, пчелиный воск, витамины С, Е, К. Все эти богатства, собранные в одной чашке. активно используются во время диет для похудения, а также при лечении заболеваний сердца и печени.
Чай из любистока
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Чай из любистка
Этот отвар помогает избавиться от лишних килограммов и жира, собирающегося в печени и на сердце, что помогает улучшить кровообращение. Чай также помогает пищеварению и растворяет камни в почках. Это мощное мочегонное средство.
Хотели бы еще раз напомнить, что чай — лишь дополнение к диете, а не основное средство борьбы с ожирением.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе комплексных исследований ученые обнаружили, что малина может помочь при лечении онкологических заболеваний крови.
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