Топ-6 продуктов, подавляющие ваш аппетит

Проведя исследования в разных странах, ученые дали рекомендации по поводу продуктов, которые помогут человеку справиться с приступами голода и насытят организм без ущерба для него.

Итак, какие продукты подавляют наш аппетит:

Овес Getty

Овес и бурый рис

В оболочке зерен находится много пищевых волокон, поэтому, к примеру, цельные злаки - это идеальный продукт для обуздания аппетита. Причем, это должны быть не хлопья геркулеса, а именно необработанные зерна овса. Не белый очищенный рис, а бурый или черный.

Вода

Мозг человека состоит из воды более чем на 80 процентов, поэтому остро нуждается в ней. Объем выпитой за день воды должен составлять примерно 1,5-2 литра. Перед едой диетологи рекомендуют выпить стакан воды, это поможет успокоить аппетит и не допустить поступления избытка калорий в организм. В течение дня воду нужно пить равномерно, небольшими порциями.

Бананы infoindustria.com.ua

Бананы, клубника и ананас

Это группа продуктов, которая поможет удовлетворить потребность в эндорфинах, не принося вреда организму. Эту функцию может выполнить также горький шоколад в умеренных количествах.

Красная рыба

Красная рыба способствует укреплению памяти, нормализует кровообращение, улучшает обмен веществ, уменьшает уровень холестерина в крови, помогает при болезни почек, даже предотвращает сахарный диабет и оказывает расслабляющее, успокаивающее действие. Буквально таблетка от всех неприятностей.

Фосфор, витамины групп А, В, Е, D, жирные кислоты, большое количество белка — это позволит не только получить массу полезных веществ, но и оставаться сытым долгое время, советует passion.ru.

Авокадо Getty

Авокадо

Несмотря на насыщенность жирами, авокадо - это не тяжелая пища и не нарушает нормальный баланс массы тела.

Калифорнийские ученые провели исследование, которое показало: 40% участников, съедавших один плод за обедом, не испытывали голод в течение 3 часов после приема пищи, или даже отказывались от перекуса совсем.

Творог

Он не только содержит в себе все необходимые питательные вещества, помогает насытиться, но и является продуктом для снижения веса. В ходе лабораторных исследований было выявлено, что на переваривание творога выделяется меньше желудочного сока, соляной кислоты и ферментов, чем, например, на молоко. Диетологи рекомендуют употреблять творог 2-5 процентов жирности. В нем содержится более богатый минеральный и витаминный состав, чем в остальных видах.

Как сообщал OBOZREVATEL, если есть что-то, без чего не может обойтись каждая женщина после 40 лет, то это омега-3 жирные кислоты – вещества, которые организм не производит самостоятельно.

Их необходимо вводить в рацион с помощью пищи или добавок.

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