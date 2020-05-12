Топ-5 самых опасных для жизни блюд

Ежегодно множество экзотических блюд, наивно заказанные туристами. уносят десятки человеческих жизней.

Ниже OBOZREVATEL и сайт msn.com приводят самые опасные блюда в мире, которые категорически не рекомендуем вам даже попробовать.

Новогодний суп о-дзони

От этого супа умирает в среднем 10 человек в год, и он гораздо опаснее знаменитого блюда с рыбой Фуго. Главная причина смерти в том, что основной компонент блюда – горячие и клейкие колобки моти из рисовой муки – иногда застревают в горле.

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Кровавые моллюски

Свое название моллюски получили из-за имеющегося в них высокого количества гемоглобина, придающего им ярко-красный цвет

Эти морепродукты содержат в своем составе различные вирусные и бактериальные инфекции: гепатит A и E, брюшной тиф, дизентерия. Этот жуткий продукт запрещен для импорта во многих странах.

А в 1988 году в китайском городе Шанхай после употребления этого блюда около 300 человек заразились гепатитом А и 31 из них скончался.

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Аки или Блигия вкусная

Ямайский плод можно употреблять в пищу только в спелом виде без семян.

Незрелая аки или ее черные семена содержат гипоглицин А и В, который, попадая в человеческий организм, превращается в смертельно опасный яд, вызывающий ямайскую рвотную болезнь, которая приводит людей к сильному обезвоживанию, а иногда и к смерти.

Саннакчи

Опасность традиционного корейского блюда заключается в том, что клиенту подают живого осьминога, который еще шевелится на тарелке. Присоски на щупальцах моллюска хватаются за все, что возможно, что может привести к летальному исходу.

Человеку необходимо тщательно пережевывать осьминога, в противном случае поедание такой пищи может закончится удушьем. По статистике, около 6 человек в год умирают от столь неудачного обеда.

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Кассава или маниок съедобный

Этот корнеплод можно употреблять в отварном или обжаренном виде, поскольку в сыром виде маниок содержит высокую концентрацию линамарина, который, превращаясь в цианид, способен убить человека

В 2005 году Филиппины потрясла смерть 27 школьников, которые скончались после того, как съели кассаву.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики, занимающиеся борьбой с коронавирусом, назвали чай с куркумой домашним средством, который эффективно защищает легкие человека - орган, по которому вирус наносит главный удар.

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