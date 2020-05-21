Топ-5 самых дорогих продуктов в мире

Шафран является одним из самых дорогих продуктов в мире. Его цена – 5400 долларов за килограмм.

Подсчитано: для того, чтобы получить этот вес, необходимо собрать около 300 тысяч цветков. О его значимости говорит тот факт, что в ресторанах эту специю хранят в сейфах.

Кроме шафрана, в топ-5 вошли и такие продукты:

Белый трюфель

Euromag.ru

Этот диковинный гриб прячется в корнях дикорастущих дубов около итальянского города Альба, пишет издание Maxim. Для того, чтобы его найти, местные жители привлекают свиней, которым запах гриба напоминает о борове, и они охотно помогают в поиске деликатеса своим хозяевам. Стоимость на мировых рынках - 3000 долларов за килограмм.

Черная икра

isralike.org

Лучшую икру добывают из каспийского осетра. Однако сейчас из-за угрозы исчезновения этой рыбы, запрещен экспорт черной икры, что значительно взвинтило цены на продукт. Цена - 1500 долларов за килограмм.

Говядина кобе

Эти коровы живут на фермах в японской префектуре Хиого. За ними очень тщательно ухаживают, поят пивом, регулярно массируют, растирая шкуру саке. Стоимость - 2000 долларов за килограмм.

Атлантический лосось

turbosquide.com

Дикий лосось обитает в водах северной части Атлантического океана и считается гораздо полезнее и вкуснее, чем подобные рыбы, выращенные на фермах. Это единственный рыбный деликатес, который стоит дороже королевского краба. Цена - 55 долларов за килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты по питанию назвали самые полезные продукты на Земле, которые улучшают работу нашего организма и сохраняют здоровье.

Первое место занял обычный лимон. По мнению диетологов, этот фрукт обладает мощными антиоксидантными свойствами, влияет на уровень холестерина, снимает воспалительные процессы и помогает связкам сохраняться эластичными.