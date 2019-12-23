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Топ-5 рецептов самой вкусной кутьи на Рождество

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Традиционная славянская кутья готовится накануне Рождества и подается в Сочельник, а также к Новому году.

FoodOboz предлагает пять лучших рецептов этого праздничного украинского угощения.

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Рецепты самых вкусных блюд к Рождеству

Кутья "Щедрый вечер"

В состав этого блюда входит булгур и курага, что отличает такую кутью от обычной. Как ее приготовить, читайте в нашем рецепте по ссылке: Кутья "Щедрый вечер".

Кутья "Щедрый вечер"

Кутья "Щедрый вечер"

Богатая кутья

Этот вариант кутьи настолько вкусный, что вполне может считаться отличным десертом. Секрет приготовления богатой кутьи ищите тут.

Топ-5 рецептов самой вкусной кутьи на Рождество

Кутья на Святвечер

Классическая кутья на праздничный ужин, который устраивают семьи накануне Рождества. Рецепт на основе пшеницы и мака читайте по этой ссылке.

Кутья на Святвечер

Кутья на Святвечер

Рождественская кутья

Оригинальный рецепт на узваре с перловой крупой. Как приготовить этот десерт, смотрите тут: Рождественская кутья.

Рождественская кутья

Рождественская кутья

Кутья классическая

Это стандартный, проверенный многими веками рецепт ритуальной кутьи с маком, изюмом и грецкими орехами. Именно такую кутью готовили наши предки накануне Рождества. Рецепт доступен по ссылке: Классическая кутья.

Кутья классическая

Кутья классическая

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