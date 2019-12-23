Топ-5 рецептов самой вкусной кутьи на Рождество

Традиционная славянская кутья готовится накануне Рождества и подается в Сочельник, а также к Новому году.

FoodOboz предлагает пять лучших рецептов этого праздничного украинского угощения.

Новости Рецепты самых вкусных блюд к Рождеству

Кутья "Щедрый вечер"

В состав этого блюда входит булгур и курага, что отличает такую кутью от обычной. Как ее приготовить, читайте в нашем рецепте по ссылке: Кутья "Щедрый вечер".

Кутья "Щедрый вечер"

Богатая кутья

Этот вариант кутьи настолько вкусный, что вполне может считаться отличным десертом. Секрет приготовления богатой кутьи ищите тут.

Кутья на Святвечер

Классическая кутья на праздничный ужин, который устраивают семьи накануне Рождества. Рецепт на основе пшеницы и мака читайте по этой ссылке.

Кутья на Святвечер

Рождественская кутья

Оригинальный рецепт на узваре с перловой крупой. Как приготовить этот десерт, смотрите тут: Рождественская кутья.

Рождественская кутья

Кутья классическая

Это стандартный, проверенный многими веками рецепт ритуальной кутьи с маком, изюмом и грецкими орехами. Именно такую кутью готовили наши предки накануне Рождества. Рецепт доступен по ссылке: Классическая кутья.

Кутья классическая

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