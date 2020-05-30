Топ-5 продуктов, укрепляющих зубы и десны

FoodOboz 15:00, 30.05.2020

Яблоки, сыр, молоко, орехи, клубника помогают не только укрепить, очистить и мягко отбелить зубы, но и предотвратить появление кариеса.

Пищевые волокна яблок помогают избавить зубную эмаль от загрязнений и бактерий и надолго сохранить ее чистоту, информирует sfera.fm.

Яблоки
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Сыр, кисломолочные продукты нормализуют кислотно-щелочной баланс полости рта и помогают предотвратить развитие кариеса, а также содержат фосфор и кальций, которые очень важны для здоровой эмали зубов.

Творог
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Молоко богато витамином D, который помогает организму усваивать необходимый для зубов кальций. Также в молоке есть витамин В2, который препятствует воспалению полости рта и языка, а белок казеин защищает зубы от кариеса.

Молоко
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Орехи укрепляют зубную эмаль, поддерживают чистоту полости рта. А кешью содержит антибактериальные вещества, защищающие зубы от кариеса.

Орехи
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Витамины, минералы и микроэлементы, полезные для зубов и десен, содержатся в клубнике. Однако эксперты по питанию не рекомендуют злоупотреблять этой ягодой людям с повышенной чувствительностью зубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, имбирь, шоколад и молоко помогут людям, имеющим зависимость от курения, избавиться от этой вредной привычки.

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