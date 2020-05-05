Топ-5 продуктов, убивающих сахар в крови

Диетологи определили 5 продуктов, которые способствуют нормализации сахара в крови, повышают иммунные силы и снижает вероятность заражения коронавирусом.

Список возглавил хорошо известный всем арбуз. Хотя, пока его еще нет в наших магазинах, отметим, что арбуз эффективно регулирует уровень сахара и способствует выведению токсинов из организма.

Бобовые не только богаты белками, но и в достаточном количестве насыщены пищевыми волокнами и сложными углеводами. Для людей, страдающих сахарным диабетом, эти нутриенты жизненно необходимы, поэтому в их рационе должны присутствовать горох, чечевица, бобы и фасоль.

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Каша из геркулеса очень легко усваивается в организме и нормализует уровень сахара. Овсяные злаки укрепляют гликемический контроль и увеличивают чувствительность к инсулину, сообщает beliner.by.

Чеснок содержит вещества, уменьшающие концентрацию сахара в крови. Его можно добавлять в блюда или есть сырым.

В составе яиц много важных нутриентов, которые поддерживают состояние насыщения на длительный период. Также яйца обеспечивают суточную норму белка.

Как сообщал OBOZREVATEL, дрожжевое тесто признано самым опасным для употребления во время коронавирусной пандемии, поскольку негативно влияет на укрепление иммунитета.