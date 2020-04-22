Топ-5 коктейлей на клюквенной водке
Клюква является настоящим кладезем витамина С. Благодаря этому она прекрасно укрепляет иммунитет и повышает защитные функции организма. Напитки из этой ягоды часто используют при лечении простудных заболеваний. Ведь они помогают сбить жар, убрать воспаление и оказывают общеукрепляющее действие.
А еще клюква обладает удивительным ароматом, который часто используют в производстве алкоголя. Ведь клюквенный цвет и аромат превращает даже казалось бы обычную водку в нечто необычайное.
Именно поэтому в линейке ТМ "Петриковская" производства Алкогольно-безалкогольного комбината Днепр клюквенная водка пользуется особой популярностью и любовью украинцев. Ведь даже в чистом виде употреблять этот напиток – одно удовольствие. А еще из клюквенной водки "Петриковская" можно приготовить множество изысканных коктейлей. Топ-5 рецептов напитков на основе клюквенной водки "Петриковская" OBOZREVATEL предлагает попробовать своим читателям.
1. Коктейль "Крантини"
Для приготовления коктейля возьмите:
60 мл клюквенной водки "Петриковская"
15 мл гранатового сиропа
15 г сахарного сиропа (доведенная до кипения смесь сахара и воды в равных количествах)
8 листиков мяты
Заполните шейкер льдом, влейте в него клюквенную водку, гранатовый и сахарный сиропы, положите 7 листиков мяты. Сильно взболтайте 3-4 раза. Перелейте в бокал для мартини, предварительно охлажденный в холодильнике. Украсьте слегка придавленным для освобождения эфирных масел листиком мяты. При желании на дно бокала можно опустить парочу свежих или сушенных клюковок.
2. Коктейль "Кейп Кодер"
Для приготовления коктейля возьмите:
60 мл клюквенной водки "Петриковская"
90 мл клюквенного сока или морса
2 дольки лайма
Лед
Стакан для коктейля наполните льдом, сверху влейте водку, а после – морс. Сок одной дольки лайма выжмите в стакан, туда же бросьте и саму дольку. Хорошо перемешайте и украсьте вторым ломтиком лайма.
При соблюдении пропорций крепкость напитка составит примерно 14%. Но вы всегда можете сами отрегулировать, насколько крепким будет ваш коктейль.
3. Коктейль "Cranberry Fresca"
Вам понадобится:
40 мл клюквенной водки "Петриковская"
60 мл грейпфрутового сока
60 мл лимонада
Все ингредиенты поместите в бокал для коктейля, перемешайте и украсьте долькой лайма.
4. Коктейль "Красный лотос"
Приготовьте:
45 мл клюквенной водки "Петриковская"
45 мл ликера из личи
30 мл клюквенного сока
5 кубиков льда.
Высыпьте лед в шейкер. После влейте туда ингредиенты в такой последовательности: водка, ликер личи, клюквенный сок. Закройте шейкер и сильно встряхните. Процедите смесь через ситечко в охлажденный бокал для мартини.
5. Коктейль "Космополитен"
Для приготовления одной из вариаций легендарного коктейля возьмите:
25 мл клюквенной водки "Петриковская"
25 мл ликера трипл-сек или куантро
100 мл клюквенного сока
15 мл лимонного сока
Лед в кубиках или крошка
Газированная вода
Спираль из лимонной цедры
Листик мяты
В шейкер поместите лед, влейте водку лимонный и клюквенный соки, ликер. Встряхивайте в течение 15-20 секунд, после перелейте в бокал для мартини. Долейте газировкой по вкусу, украсьте цедрой, мятой – и наслаждайтесь.