Топ-5 коктейлей на клюквенной водке

Клюква является настоящим кладезем витамина С. Благодаря этому она прекрасно укрепляет иммунитет и повышает защитные функции организма. Напитки из этой ягоды часто используют при лечении простудных заболеваний. Ведь они помогают сбить жар, убрать воспаление и оказывают общеукрепляющее действие.

А еще клюква обладает удивительным ароматом, который часто используют в производстве алкоголя. Ведь клюквенный цвет и аромат превращает даже казалось бы обычную водку в нечто необычайное.

Именно поэтому в линейке ТМ "Петриковская" производства Алкогольно-безалкогольного комбината Днепр клюквенная водка пользуется особой популярностью и любовью украинцев. Ведь даже в чистом виде употреблять этот напиток – одно удовольствие. А еще из клюквенной водки "Петриковская" можно приготовить множество изысканных коктейлей. Топ-5 рецептов напитков на основе клюквенной водки "Петриковская" OBOZREVATEL предлагает попробовать своим читателям.

1. Коктейль "Крантини"

Для приготовления коктейля возьмите:

60 мл клюквенной водки "Петриковская"

15 мл гранатового сиропа

15 г сахарного сиропа (доведенная до кипения смесь сахара и воды в равных количествах)

8 листиков мяты

Заполните шейкер льдом, влейте в него клюквенную водку, гранатовый и сахарный сиропы, положите 7 листиков мяты. Сильно взболтайте 3-4 раза. Перелейте в бокал для мартини, предварительно охлажденный в холодильнике. Украсьте слегка придавленным для освобождения эфирных масел листиком мяты. При желании на дно бокала можно опустить парочу свежих или сушенных клюковок.

2. Коктейль "Кейп Кодер"

Для приготовления коктейля возьмите:

60 мл клюквенной водки "Петриковская"

90 мл клюквенного сока или морса

2 дольки лайма

Лед

Стакан для коктейля наполните льдом, сверху влейте водку, а после – морс. Сок одной дольки лайма выжмите в стакан, туда же бросьте и саму дольку. Хорошо перемешайте и украсьте вторым ломтиком лайма.

При соблюдении пропорций крепкость напитка составит примерно 14%. Но вы всегда можете сами отрегулировать, насколько крепким будет ваш коктейль.

3. Коктейль "Cranberry Fresca"

Вам понадобится:

40 мл клюквенной водки "Петриковская"

60 мл грейпфрутового сока

60 мл лимонада

Все ингредиенты поместите в бокал для коктейля, перемешайте и украсьте долькой лайма.

4. Коктейль "Красный лотос"

Приготовьте:

45 мл клюквенной водки "Петриковская"

45 мл ликера из личи

30 мл клюквенного сока

5 кубиков льда.

Высыпьте лед в шейкер. После влейте туда ингредиенты в такой последовательности: водка, ликер личи, клюквенный сок. Закройте шейкер и сильно встряхните. Процедите смесь через ситечко в охлажденный бокал для мартини.

5. Коктейль "Космополитен"

Для приготовления одной из вариаций легендарного коктейля возьмите:

25 мл клюквенной водки "Петриковская"

25 мл ликера трипл-сек или куантро

100 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

Лед в кубиках или крошка

Газированная вода

Спираль из лимонной цедры

Листик мяты

В шейкер поместите лед, влейте водку лимонный и клюквенный соки, ликер. Встряхивайте в течение 15-20 секунд, после перелейте в бокал для мартини. Долейте газировкой по вкусу, украсьте цедрой, мятой – и наслаждайтесь.

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