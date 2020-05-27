Топ-5 домашних рецептов легендарных алкогольных напитков
Знали ли вы, что практически любой из элитных алкогольных напитков можно приготовить в домашних условиях? И собственноручно сделанный "Бейлис" ни в чем не уступит заводскому оргиналу? Главное правило: запаситесь терпением, качественными ингредиентами и хорошей водкой, ведь именно она является основной составляющей большинства рецептов домашнего алкоголя. Вместе с нашим партнером Алкогольно-безалкогольным комбинатом Днепр мы подготовили подборку из 5 лучших рецептов вкуснейших спиртных напитков, приготовленных в домашних условиях. В АБК Днепр советуют для их приготовления брать ржанную водку "Колос".
Бейлис
Ингредиенты для приготовления:
Водка "Колос" - 500 мл
Сгущенное молоко – 1 банка
12-15% сливки – 400 мл
Растворимый кофе – 1 ст.л.
Яичные желтки – 4 шт.
Ванильный сахар – 2 ст.л.
Сахар, желтки и сгущенку хорошенько взбейте миксером. Добавьте кофе – и взбивайте еще пару минут. Далее влейте алкоголь – и снова вбейте миксером. Полученную смесь разлейте в бутылки и выдерживайте 2-3 дня в холодильнике плотно закупоренными.
Если у вас нет под рукой сливок, можете использовать домашнее жирное молоко. Только в этом случае сгущенки нужно взять на 100 г больше.
А если вы предварительно в водку добавите около 25-50 г тертых жареных лесных орехов и выдержите две недели и потом приготовите напиток по рецепту – ваш домашний "Бейлис" получит тонкий ореховый аромат.
Амаретто
Ингредиенты для приготовления напитка:
Водка "Колос" - 0,5 литра
Миндаль – 50 г
Абрикосовые ядрышки – 50 г
Вода – 150 мл
Сахар – 350 г
Ванильный сахар – 2 ч.л.
Гвоздика – 2 шт
Душистый перец – 3 горошины
Растворимый кофе – 3 г (около 1,5 стандартных пакетика)
Щепотка корицы.
Миндаль залейте кипятком, оставьте на пару минут, а после – очистите от кожицы.
Обжарьте орехи на сухой сковородке до золотистого цвета. Добавьте на сковородку специи – гвоздику и душистый перец: термообработка поможет им раскрыть аромат.
Приготовьте карамель. Для этого на чистую сковородку высыпьте сахар, влейте треть воды – и нагревайте на медленном огне, пока смесь не станет коричневоватой и не обретет аромат карамели. В этот момент влейте на сковородку оставшуюся воду и добавьте ванильный сахар.
Обжаренный миндаль, гвоздику, перец, абрикосовые ядрышки и корицу засыпьте в банку и залейте горячим сиропом. Охладите. Влейте в емкость водку и всыпьте кофе. Хорошенко встряхните банку – и оставьте в темном месте на месяц. Периодически доставайте банку и встряхивайте.
Через месяц достаньте получившийся напиток, процедите через сложенную в несколько слоев марлю. Домашний амаретто готов к употреблению.
Малибу
Ингредиенты на 600-700 мл готового ликера:
Водка "Колос" - 300 мл
Стружка кокосовая - 130 г
Молоко кокосовое - 200 мл
Молоко сгущенное - 190 мл
Ванилин - по вкусу
Этот напиток – для особо терпеливых. Ведь его приготовление заберет 17 дней. Правда, и хранить его в холодильнике можно до полугода. Приготовленный дома, этот ликер не будет настолько прозрачным, как оригинальный напиток. А вот вкус – практически неотличим.
В банку высыпьте кокосовую стружку. Залейте ее водкой. Плотно закройте и спрячьте в темное место. Выдерживайте смесь при комнатной температуре в течение 10 дней. При этом, каждый день банку следует доставать и встряхивать. В результате кокосовая стружка впитает в себя всю водку, но ничего доливать не нужно, просто продолжайте встряхивать банку до 10 дня.
Через 10 дней достаньте банку и высыпьте пропитанную водкой стружку на сито, застеленное марлей. Тщательно отожмите жмых, собрав "кокосовую водку" в глубокую миску. В результате у вас получится непрозрачная белая, немного маслянистая жидкость. Добавьте в нее кокосовое молоко. Также влейте сгущенку и положите ванилин для аромата.
Полученную смесь взбейте венчиком. Перелейте ее в плотно закрывающуюся бутылку. Настаивайте в холодильнике еще 7 дней. Кстати, кокосовую стружку выбрасывать не обязательно: она отлично подойдет для выпечки.
После 7 дней выдержки ликер готов. Он может расслоиться, в таком случае его достаточно просто взболтать. Хранить напиток в холодильнике можно до 6 месяцев, перед употреблением рекомендуется встряхивать бутылку.
Текила Голд
Имитацию этого крепкого мексиканского самогона из кактуса в домашних условиях приготовить проще простого.
Ингредиенты:
Водка "Колос" - 1 л
Свежесрезанные листья алоэ – 30-50 г
Тростниковый сахар – 0,5-1 ч.л.
Листья алоэ ополосните ледяной водой. Нарежьте кусочками толщиной по 5-10 мм. Сложите в приготовленную заранее бутылку или банку, залейте водкой. Плотно закройте емкость и спрячьте в холодильник на неделю
Через семь дней достаньте емкость, добавьте сахар, взболтайте – и оставьте настаиваться еще неделю.
После выдержки дважды процедите полученный напиток и разлейте в бутылки. Готовый напиток максимально по вкусу и запаху похож на текилу Голд. Единственное отличие: домашний напиток будет иметь отсутствующий у оригинала зеленоватый оттенок, который со временем уйдет. Ускорить процесс можно, просто оставив бутылку в хорошо освещенном месте на 10-30 дней (чем ярче освещение, тем скорее уйдет зеленый цвет, а жидкость станет прозрачной)
Лимончелло
Ингредиенты для "Лимончелло":
Лимоны (толстокожие, ярко желтые и крупные) — 1 кг
Водка "Колос" — 900 мл
Сахар — 3 стакана
Холодная кипяченная вода — 2 стакана
С половины лимонов снимите кожуру ножом для чистки овощей. Цедру с другой половины лимонов натрите на мелкой терке.
Из очищенных лимонов выдавите сок, перелейте его в банку, добавьте туда же всю цедру и залейте водкой. Наставивайте смесь в холодильнике под плотно закрытой крышкой в течение двух недель.
Через 14 дней достаньте банку. Сварите сироп из воды и сахара, охладите и добавьте в банку с лимонной водкой. Оставьте отстаиваться в холодильнике еще на 7-10 дней, по истечению которых ликер готов к употреблению или добавлению в кондитерские изделия.
Кстати, в Италии лимончелло подают в замороженных рюмках к мороженому или десертам.