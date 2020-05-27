Бейлис, амаретто, текила: домашние рецепты легендарных алкогольных напитков

Знали ли вы, что практически любой из элитных алкогольных напитков можно приготовить в домашних условиях? И собственноручно сделанный "Бейлис" ни в чем не уступит заводскому оргиналу? Главное правило: запаситесь терпением, качественными ингредиентами и хорошей водкой, ведь именно она является основной составляющей большинства рецептов домашнего алкоголя. Вместе с нашим партнером Алкогольно-безалкогольным комбинатом Днепр мы подготовили подборку из 5 лучших рецептов вкуснейших спиртных напитков, приготовленных в домашних условиях. В АБК Днепр советуют для их приготовления брать ржанную водку "Колос".

Бейлис

Ингредиенты для приготовления:

Водка "Колос" - 500 мл

Сгущенное молоко – 1 банка

12-15% сливки – 400 мл

Растворимый кофе – 1 ст.л.

Яичные желтки – 4 шт.

Ванильный сахар – 2 ст.л.

Сахар, желтки и сгущенку хорошенько взбейте миксером. Добавьте кофе – и взбивайте еще пару минут. Далее влейте алкоголь – и снова вбейте миксером. Полученную смесь разлейте в бутылки и выдерживайте 2-3 дня в холодильнике плотно закупоренными.

Если у вас нет под рукой сливок, можете использовать домашнее жирное молоко. Только в этом случае сгущенки нужно взять на 100 г больше.

А если вы предварительно в водку добавите около 25-50 г тертых жареных лесных орехов и выдержите две недели и потом приготовите напиток по рецепту – ваш домашний "Бейлис" получит тонкий ореховый аромат.

Амаретто

Ингредиенты для приготовления напитка:

Водка "Колос" - 0,5 литра

Миндаль – 50 г

Абрикосовые ядрышки – 50 г

Вода – 150 мл

Сахар – 350 г

Ванильный сахар – 2 ч.л.

Гвоздика – 2 шт

Душистый перец – 3 горошины

Растворимый кофе – 3 г (около 1,5 стандартных пакетика)

Щепотка корицы.

Миндаль залейте кипятком, оставьте на пару минут, а после – очистите от кожицы.

Обжарьте орехи на сухой сковородке до золотистого цвета. Добавьте на сковородку специи – гвоздику и душистый перец: термообработка поможет им раскрыть аромат.

Приготовьте карамель. Для этого на чистую сковородку высыпьте сахар, влейте треть воды – и нагревайте на медленном огне, пока смесь не станет коричневоватой и не обретет аромат карамели. В этот момент влейте на сковородку оставшуюся воду и добавьте ванильный сахар.

Обжаренный миндаль, гвоздику, перец, абрикосовые ядрышки и корицу засыпьте в банку и залейте горячим сиропом. Охладите. Влейте в емкость водку и всыпьте кофе. Хорошенко встряхните банку – и оставьте в темном месте на месяц. Периодически доставайте банку и встряхивайте.

Через месяц достаньте получившийся напиток, процедите через сложенную в несколько слоев марлю. Домашний амаретто готов к употреблению.

Малибу

Ингредиенты на 600-700 мл готового ликера:

Водка "Колос" - 300 мл

Стружка кокосовая - 130 г

Молоко кокосовое - 200 мл

Молоко сгущенное - 190 мл

Ванилин - по вкусу

Этот напиток – для особо терпеливых. Ведь его приготовление заберет 17 дней. Правда, и хранить его в холодильнике можно до полугода. Приготовленный дома, этот ликер не будет настолько прозрачным, как оригинальный напиток. А вот вкус – практически неотличим.

В банку высыпьте кокосовую стружку. Залейте ее водкой. Плотно закройте и спрячьте в темное место. Выдерживайте смесь при комнатной температуре в течение 10 дней. При этом, каждый день банку следует доставать и встряхивать. В результате кокосовая стружка впитает в себя всю водку, но ничего доливать не нужно, просто продолжайте встряхивать банку до 10 дня.

Через 10 дней достаньте банку и высыпьте пропитанную водкой стружку на сито, застеленное марлей. Тщательно отожмите жмых, собрав "кокосовую водку" в глубокую миску. В результате у вас получится непрозрачная белая, немного маслянистая жидкость. Добавьте в нее кокосовое молоко. Также влейте сгущенку и положите ванилин для аромата.

Полученную смесь взбейте венчиком. Перелейте ее в плотно закрывающуюся бутылку. Настаивайте в холодильнике еще 7 дней. Кстати, кокосовую стружку выбрасывать не обязательно: она отлично подойдет для выпечки.

После 7 дней выдержки ликер готов. Он может расслоиться, в таком случае его достаточно просто взболтать. Хранить напиток в холодильнике можно до 6 месяцев, перед употреблением рекомендуется встряхивать бутылку.

Текила Голд

Имитацию этого крепкого мексиканского самогона из кактуса в домашних условиях приготовить проще простого.

Ингредиенты:

Водка "Колос" - 1 л

Свежесрезанные листья алоэ – 30-50 г

Тростниковый сахар – 0,5-1 ч.л.

Листья алоэ ополосните ледяной водой. Нарежьте кусочками толщиной по 5-10 мм. Сложите в приготовленную заранее бутылку или банку, залейте водкой. Плотно закройте емкость и спрячьте в холодильник на неделю

Через семь дней достаньте емкость, добавьте сахар, взболтайте – и оставьте настаиваться еще неделю.

После выдержки дважды процедите полученный напиток и разлейте в бутылки. Готовый напиток максимально по вкусу и запаху похож на текилу Голд. Единственное отличие: домашний напиток будет иметь отсутствующий у оригинала зеленоватый оттенок, который со временем уйдет. Ускорить процесс можно, просто оставив бутылку в хорошо освещенном месте на 10-30 дней (чем ярче освещение, тем скорее уйдет зеленый цвет, а жидкость станет прозрачной)

Лимончелло

Ингредиенты для "Лимончелло":

Лимоны (толстокожие, ярко желтые и крупные) — 1 кг

Водка "Колос" — 900 мл

Сахар — 3 стакана

Холодная кипяченная вода — 2 стакана

С половины лимонов снимите кожуру ножом для чистки овощей. Цедру с другой половины лимонов натрите на мелкой терке.

Из очищенных лимонов выдавите сок, перелейте его в банку, добавьте туда же всю цедру и залейте водкой. Наставивайте смесь в холодильнике под плотно закрытой крышкой в течение двух недель.

Через 14 дней достаньте банку. Сварите сироп из воды и сахара, охладите и добавьте в банку с лимонной водкой. Оставьте отстаиваться в холодильнике еще на 7-10 дней, по истечению которых ликер готов к употреблению или добавлению в кондитерские изделия.

Кстати, в Италии лимончелло подают в замороженных рюмках к мороженому или десертам.

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