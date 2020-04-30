Виски – один из наиболее популярных в мире крепких напитков. Его производят и потребляют практически во всех странах мира. В Украине, к примеру, односолодовый алкогольный напиток производят на Алкогольно-безалкогольном комбинате Днепр. Там его выпускают под ТМ "Аль Капоне" - в память о легендарном мафиози, сделавшем имя и состояние на торговле виски во время сухого закона в США в начале прошлого века.

Уже давно в прошлом времена, когда ради возможности насладиться изысканным крепким алкоголем приходилось рисковать свободой. Но мы, отдавая должное всем достоинствам этого напитка, очень многого о нем не знаем. OBOZREVATEL вместе с АБК Днепр решил восполнить этот пробел – и приготовил для вас 25 удивительных фактов о виски, о которых вы и не подозревали.

Односолодовый алкогольный напиток "Аль Капоне"

1. До сих пор идут споры по поводу страны, являющейся родиной виски. Пальму первенства на себя попеременно перетягивают Ирландия и Шотландия.

2. Самыми крупными производителями виски считаются Шотландия, Ирландия, Канада, Япония и США. При этом мало кто знает, что наибольшее количество бутылок этого алкогольного напитка на самом деле производится в Индии. Там же потребляется рекордное количество виски.

3. Лучший бокал для виски – тюльпановидной формы на короткой ножке: именно в таком бокале аромат напитка концентрируется у горлышка, давая возможность максимально насладиться его роскошными парами и уникальными оттенкаи.

4. В Шотландии этот напиток употребляют "дрэмами": так называют порцию на один-три пальца от донышка стакана. Пить "дрэм" следует не спеша, по несколько секунд удерживая во рту охлажденный напиток – и наслаждаясь всеми оттенками его вкуса и аромата.

5. Солодовый виски (один из 4 основных сортов напитка) содержит эллаговую кислоту – мощнейший антиоксидант, который может предупредить развитие сердечных и онкологических заболеваний, уберечь от инсульта. Именно поэтому во время сухого закона в США один из видов виски продавался в аптеках в качестве лекарства.

6. В Шотландии от простуды до сих пор лечатся с помощью "тодди": специального напитка, приготовленного из скотча, горячего чая и меда.

7. Виски не рекомендуют пить со льдом. Идеальная температура для этого напитка – 18-20 градусов. Лед же делает его слишком холодным, убивая уникальный вкус и блокируя аромат.

8. Усилить аромат виски способны специи и пряности. Хорошим дополнением к этому напитку станет базилик, корица и чабрец.

9. Существует более 5000 видов солодового виски,90% из которых производятся в Шотландии.

10. Самой дорогой бутылкой, выставленной на продажу, считается ирландский виски из винокурни Nun’s Island Distillery. Оставшаяся в единственном экземпляре бутылка из этой винокурни стоит 200 тысяч долларов.

11. Процесс дистилляции — ключевой аспект изготовления виски — был изобретен более 4 тыс. лет назад.

12. Первое письменное упоминание о шотландском виски датируется 1494 годом. Этим годом датируется запись Королевского Казначейства о том, что некий Джон Кор закупил 500 кг солода для производства 1,5 тысяч бутылок "aqua vitae", то есть виски.

13. Ученые высказывают предположение, что потребление виски в малых дозах благотворно влияет на метаболизм человека, помогает предотвратить деменцию.

14. Виски в открытой бутылке не теряет своего качества в течение пяти лет. В закрытой же емкости напиток можно хранить сотни лет.

15. Виски делают из пива. А точнее – из браги, приготовленной из ячменя, дрожжей и очищенной воды. Ее дистиллируют и выдерживают в дубовых бочках.

16. Настоящий виски должен быть выдержан не менее 3 лет. Чем дольше выдержка – тем элитнее, дороже и ароматнее напиток.

17. Одним из наиболее знаменитых ценителей виски был премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Он настолько не представлял своей жизни без этого напитка, что после окончания Второй мировой войны, когда Англия перешла в режим жесткой экономии, письменно обращался к министру пищевой промышленности с приказом ни в коем случае не уменьшать объемы ячменя для производства виски.

18. Название напитка в переводе с кельтского означает "живая вода".

19. Виски является одной из пяти основных статей экспорта Великобритании.

20. Во Франции продается за месяц больше виски, чем коньяка – за год.

21. В Ирландии виски появилось в 6 веке. Согласно преданию, изобрели напиток в первых христианских монастырях. Его создателем, как уверяют ирландцы, был сам покровитель Ирландии Святой Патрик.

22. В Пенсильвании 18 века виски считалось валютой – его использовали в медицине, приготовлении пищи и для питья.

23. В 1505 году монополию на производство виски получила Гильдия хирургов и цирюльников Эдинбурга. С тех пор напиток начали продавать в аптеках, как чудотворное лекарственное средство

24. Виски практически не содержит жиров и углеводов. Поэтому его можно пить, не опасаясь лишних калорий.

25. Отличительная особенность шотландского виски: при копчении солода в шотландских винокурнях используют торф. А выдерживают этот напиток в Шотландии в бочках из-под хереса.