Топ-10 продуктов, которые нужно есть, а не выкидывать

Некоторые части таких продуктов как лук, картофель, тыква, бананы, морковь и ряд других по незнанию мы выкидываем, вместо того, чтобы с пользой для организма съесть.

Ниже OBOZREVATEL вместе с изданием menshealth.com предлагает ознакомиться с обычными продуктами, в "отходах" которых много витаминов и минералов.

Семена тыквы и дыни богаты витамином Е и магнием. Их можно подсушить и слегка обжарить на сковороде.

Кожура арбуза содержит все те же полезные вещества, что сама мякоть, только воды и сахара значительно меньше. Из них получается отличное варенье.

В сердцевине ананаса очень много белка, который снимает воспалительные процессы и борется с артритом.

Кожура от киви содержит не только витамин В9, но и Е, она отлично подходит для рациона пожилых людей, поскольку эффективно повышает иммунитет.

Зелёные листья лука насыщены витамином В9, который содержится далеко не во всех продуктах. Этот витамин улучшает настроение и дарит прилив сил.

Морковные листья содержат больше витамина А, чем сами плоды. Этой зеленью принято украшать салаты и использовать для приготовления разнообразных соусов.

Кожура апельсина богата фитонцидами и пектиновой кислотой, с помощью которых очищаются сосуды, понижается уровень вредного холестерина. Из апельсиновой кожуры делают ароматное варенье и цукаты.

Шелуха от лука полезна благодаря квертецину, который снимает воспаление и понижает давление. Ее измельчают и добавляют в различные блюда.

Кожура от картофеля благотворно влияет на пищеварительную систему, выводя вредные вещества из организма, поскольку в ней содержится большое количество калия.

Кожура банана - это, практически, сам банан. В ней присутствуют те же витамины и полезные вещества. Из кожуры можно делать отвары с добавлением различных приправ.

Как сообщал OBOZREVATEL, яблоки, сыр, молоко, орехи, клубника помогают не только укрепить, очистить и мягко отбелить зубы, но и предотвратить появление кариеса.