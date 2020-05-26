Топ-10 малоизвестных фактов о черной икре

Черная икра давно и прочно ассоциируется со словом "роскошь". Один лишь факт о том, что дегустируют ее всегда ложкой из перламутра или кости, потому что металл может изменить вкус, говорит об изысканности продукта.

OBOZREVATEL при содействии коллег из испанского издания abc.es подготовил для вас 10 любопытных фактов об этом удивительном деликатесе.

1. Эксперты по питанию и гурманы признают и называют икрой лишь продукт, полученный от осетра. Все остальное – это не настоящая черная икра.

Осетр Getty

2. В дикой природе вес 18-летней самки осетра достигает 350 килограммов. В то время как их родичи, выращенные в неволе, к этому возрасту набирают 20-25 килограммов, из которых вес икры составляет 10-12 процентов.

3. Осетр обитал на Земле еще 250 миллионов лет назад. Эти рыбы живут от 80 до 120 лет.

4. Чтобы избежать многочисленных подделок черной икры, с 1990-х годов 20-го века было введено использование печати, подтверждающей соответствие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры или СИТЕС. Например: NAC/C/ES/2019/ES-1200140. Первые три буквы обозначают вид, вторая — условия содержания рыб (на воле или в неволе), третья — страна производства, затем год производства и, наконец, номер упаковщика в медико-санитарном реестре.

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5. Поддельная икра, которой заполонили рынки всего мира, чаще всего изготовляется в Китае. Это переупакованная икра. Ее получают от различных видов рыб, выращенных в закрытых системах циркуляции воды. Из-за этого остается привкус тины.

6. В Древнем Риме считали, что черная икра обладает целительными свойствами.

7. Упоминание об этом деликатесе мы находим и в бессмертном творении Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот". "Еще выставили они одно черного цвета кушанье, будто бы именуемое кавьяль, приготовляемое из рыбьих яиц и столь острое, что его необходимо чем-либо запивать".

8. В Европе черная икра появилась после революции в России в 1917 году. Дворяне, бежавшие из страны, привезли ее в Монте-Карло и Париж, где устраивались изысканные ужины для сливок высшего европейского общества. Именно после этого черная икра стала считаться деликатесом.

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9. Дегустировать икру лучше всего отдельно от всего другого. Она обязательно должна быть свежей, без консервантов. Пробовать икру нужно ложечкой из перламутра или можно выложить на тыльную сторону руки, чтобы она не была такой холодной. Таким образом, не примешиваются вкусы других продуктов и материалов.

10. Идеальное сочетание черной икры - с шампанским. Его золотистые пузырьки, без сомнения, сочетаются с икрой лучше всего, но также ее можно употреблять с очень холодной водкой или сухим белым вином.

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