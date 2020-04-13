Тонкости приготовления правильной паски

В преддверии Великой Пасхи мы решили напомнить вам основные нюансы приготовления настоящего кулича.

К сожалению, многие начинающие хозяйки ошибочно полагают, что кулич - это сложная выпечка. Проблем с куличом действительно может быть много: он может не подойти, не пропечься, опасть. Начинка может опуститься вниз, а тесто может быть слишком сухим. Список возможных неудач можно продолжать бесконечно.

На самом деле, в выпекании кулича нет ничего сложного, и не так уж важно, по какому рецепту вы готовите кулич, и какие при этом используете ингредиенты. Просто существуют общие правила, которые не стоит нарушать.

Итак, что нужно учитывать при выпекании кулича

Мука

Муку обязательно нужно просеивать. Во время просеивания мука обогащается кислородом, и ваш кулич будет более пышным.

Начинку не запариваем, а замачиваем

Никогда не замачивайте сухофрукты в кипятке. После контакта с кипятком изюм не будет держать форму, он будет просто расползаться. Желательно использовать теплую воду, а сухофрукты не запаривать на 20-30 минут, а оставить в теплом сиропе в холодильнике на всю ночь.

Второй важный момент - сухофрукты лучше заливать не чистой водой, а сахарным сиропом.

Третий момент - когда сироп остынет до теплого состояния, добавьте в него ром или коньяк. Алкоголь придаст куличу особый аромат.

Изюм, который не оседает

Чтобы ваш изюм в куличе держался на своем месте и не осел во время выпекания, обязательно посыпьте его мукой. Процедура проста: замачиваете на ночь изюм в сиропе, после чего выкладываете на бумажное полотенце. Даете изюму подсохнуть. Потом слегка присыпаете его мукой и только в таком виде вмешиваете в тесто.

Не хотим сухое тесто

Если вы не хотите, чтобы ваш кулич был слишком сухой - правильно подготовьте начинку. Дело в том, что практически вся начинка для кулича, будь то сухофрукты, изюм или цукаты вытягивает из теста влагу во время выпекания. В результате кулич может быть сухой. Чтобы этого не произошло, перед тем как смешивать сухофрукты в тесто, обваляйте их в муке или в крахмале.

Алкоголь

Во многих рецептах пасхальных куличей можно встретить в списке ингредиентов ром или коньяк. Добавление алкоголя в тесто - это спорный момент, однако по мнению многих пекарей, куличи с добавлением алкоголя дольше остаются мягкими и не черствеют.

Температура молока

Не важно, какие дрожжи вы будете использовать: прессованные или сухие. Важен другой момент: какой температуры будет ваше молоко. Дело в том, что у многих начинающих хозяек кулич не поднимается или поднимается, но плохо не потому, что они купили "неправильные" дрожжи, а потому, что они сами погубили эти дрожжи, добавив их в слишком горячее молоко.

Температура молока должна быть не выше температуры вашего тела, т.е. 35-36 градусов, не больше. Возьмите стакан с молоком в руки и подержите его около минуты. Если вы не чувствуете, что стакан слишком холодный или наоборот - слишком теплый, значит молоко нужной температуры. Если вы нагреете молоко хотя бы до 40 градусов, дрожжи начнут погибать.

Добавляем дрожжи правильно

Если дрожжи качественные, кулич одинаково хорошо поднимется и на прессованных дрожжах, и на сухих. Однако, нужно учитывать, что если вы делаете опару на сухих дрожжах, то их нужно сначала смешать с мукой и только потом соединять с молоком. Прессованные же дрожжи сначала разводят в молоке и только потом добавляют несколько ложек муки.

Время для опары

Многие начинающие хозяйки сталкиваются с ситуацией, когда опара еще не успела подняться, либо наоборот, уже перестояла и начала опадать.

Время, которое нужно для того, чтобы опара хорошо поднялась, нужно определять по температуре воздуха в помещении. Если у вас в доме прохладно, и температура воздуха составляет 20-21 градус, то опара может стоять 5-6 часов. При температуре 25-26 градуса опара должна стоять 2-3 часа, не больше. В противном случае опара упадет.

Яйца и масло

Яйца и сливочное масло в тесто для куличей нужно добавлять только холодными. Дело в том, что в процессе замеса тесто ни в коем случае нельзя перегревать, иначе оно потеряет свою эластичность. Парадокс теста для пасхального кулича в том, что опара, да и само тесто должны стоять в теплом месте, но ингредиенты нужно добавлять только из холодильника, ни в коем случае не комнатной температуры.

Жирность

Для кулича нужно использовать только качественное сливочное масло жирностью не менее 82%. Качественное сливочное масло придаст выпечке сливочный вкус, в то время как низкокачественный продукт откровенно испортит вкус кулича.

Мед

Далеко не во всех рецептах пасхального кулича присутствует мед. Однако пекари уверяют, что мед, добавленный даже в самом минимальном количестве, помогает долгое время сохранять выпечку свежей.

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