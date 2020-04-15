Тонкости приготовления правильной глазури

Эту выпечку мы готовим раз в год.

Разумеется, хочется, чтобы все было идеально. Чтобы и тесто подошло, и изделие получилось не сухим, и начинка не осела, ну и, конечно, чтобы глазурь была красивая, блестящая и не крошилась.

OBOZREVATEL решил рассказать вам о нюансах приготовления правильной глазури.

Итак, какой должна быть правильная глазурь:

Консистенция

Правильная глазурь по консистенции должна напоминать густую сметану. Слишком жидкая глазурь будет выглядеть бледно и прозрачно, а слишком густая будет крошиться и обсыпаться.

Если глазурь получилась слишком жидкой

Если глазурь при высыхании становится едва заметной, скорее всего вы приготовили слишком жидкую массу. В этом случае нужно либо загустить оставшуюся глазурь, добавив несколько ложек сахарной пудры, либо приготовить новую порцию глазури, используя большее количество сахарной пудры. Наносим новый слой глазури на кулич и даем ему подсохнуть. Если вторую глазурь вы приготовили правильно, ваш ляп никто не заметит.

Если глазурь получилась слишком густой

Если ваша глазурь не стекает с ложки, и ее очень сложно равномерно нанести на изделие, так как она не стекает, а мажется как масло - вы приготовили слишком густую массу. Такая глазурь не будет держаться на куличе. Исправить ситуацию можно, добавив в глазурь немного лимонного сока. Учтите, что жидкость нужно добавлять очень осторожно, так как буквально несколько капель лимонного сока могут оказаться решающими.

Наносим сразу

Глазурь быстро застывает, поэтому наносить на кулич ее нужно сразу после приготовления. Ни в коем случае не готовьте глазурь заранее: постояв в холодильнике она просто не будет держаться.

Сахар или пудра

Глазурь можно приготовить как на основе сахара, так и на основе сахарной пудры. По вкусу оба вида глазури будут похожи, однако, будут отличия во внешнем виде. Глазурь, приготовленная на основе сахара, будет более матовой, в то время как глазурь из пудры будет более глянцевой.

Желатин

Если вы готовите глазурь с желатином, учтите, что такая глазурь не застынет моментально. Для застывания глазури понадобится 2-3 часа при комнатной температуре. Несомненный плюс такой глазури в том, что она не крошится при разрезании изделия.

Присыпка

Если вы хотите посыпать кулич присыпкой, делать это нужно сразу после нанесения глазури. Как только глазурь начнет подсыхать, присыпка уже не будет держаться на выпечке. Поэтому определиться с присыпкой нужно до того, как вы смазали изделие глазурью.

Как наносить глазурь

Существуют несколько способов нанесения глазури:

- изделие можно перевернуть и окунуть верхушку в миску с глазурью, после чего нужно будет поставить на решетку и дать глазури подсохнуть;

- изделие можно полить глазурью, дав ей возможность свободно стечь вниз;

- глазурь можно нанести с помощью силиконовой кисточки.

Когда наносить глазурь

В большинстве случаев глазурь начинает застывать сразу после приготовления, поэтому, если вы хотите, чтобы ваше изделие выглядело идеально, наносите глазурь сразу же после приготовления. Ни в коем случае не наносите глазурь на горячий кулич, так как она просто растает. Желательно, чтобы он был едва теплой, тогда глазурь ляжет на выпечку более равномерным слоем и будет смотреть более красиво.

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