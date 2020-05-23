Томаты помогают бороться с раком

Борьба с раком, болезнью Паркинсона и Альцгеймера - вот только несколько полезных свойств, которыми обладают обыкновенные томаты.

Диетологи ценят помидоры за низкую калорийность и большое количество ликопина, а кулинары с их помощью усиливают вкусовые качества блюд.

Как выяснили недавно научные эксперименты, полезные свойства томатов, согласно изданию Medical News Today, увеличиваются после термической обработки.

Помидоры Delimano

Итак, ниже мы приводим топ-10 малоизвестных полезных свойств помидоров, о которых стоит знать каждому.

1. Высокое содержание ликопина укрепляет кости, а калий защищает мышцы от повреждений, нормализует кровяное давление и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, фолиевая кислота препятствует возникновению инфаркта миокарда и инсульта.

2. Ликопин препятствует сгущению крови.

3. При регулярном употреблении томатов у человека происходит отличная профилактика неврологических заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

4. Полезные вещества, содержащиеся в томатах, предохраняют клетки головного мозга при употреблении алкоголя, а также защищают печень, ускоряя процесс восстановления ферментов органа.

5. Томаты защищают наши глаза от световых повреждений при работе за компьютером и предотвращают развитие некоторых заболеваний глаз.

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6. У людей, бросивших курить, помидоры способствуют восстановлению легких.

7. Мужчины, которые употребляют еженедельно по 10 помидоров, помогают своему организму избежать риска развития предстательной железы.

8. Кроме этого, благодаря каратиноидам, защищающим кожу от солнечных ожогов, помидоры снижают риск развития рака кожи на 50%.

9. Витамин С в томатах полезен для нормализации выработки коллагена - важного элемента сохранения эластичности кожи.

10. Иммунитет тоже поблагодарит вас за полезные витамины С и Е, повышающие производство лейкоцитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, при регулярном употреблении грецких орехов можно предотвратить развитие болезней сердца и укрепить здоровье всего организма человека.