Полезные оладьи от диетолога
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.
ОЛАДЬИ ИЗ ДВУХ ВИДОВ МУКИ
Ингредиенты
кефир, белый йогурт или закваска 2,5%,
яйцо - 1 или 2 шт в зависимости от количества теста,
мука цельнозерновая и мука из твердых сортов пшеницы, примерно в одинаковом количестве,
сахар - от 1 ч. л. до 1 ст. л,
соль - щепотка,
разрыхлитель - 0,5 ч. л,
сода - 0,5 ч. л,
яблочный уксус - 1 ст. л.
оливковое масло - 2-3 ст. л.
Приготовление
Кефир немного подогреваем. Добавляем яйцо и сахар с солью, взбиваем миксером. Добавляем разрыхлитель.
Муку просеиваем, но крупные кусочки не удаляем. Просеянную муку добавляем в кефир по чуть-чуть, чередуя цельнозерновую и из твердых сортов.
Вымешиваем тесто миксером и добавляем муку до консистенции густой сметаны. Когда тесто будет готово, даем ему постоять 10-15 мин.
Через 15 минут добавляем в тесто соду, гашенную яблочным уксусом. Даем тесту постоять несколько минут и перед выпечкой добавляем оливковое масло.
Сковороду хорошо разогреваем и смазываем маслом с помощью кисточки. Смазываем только первый раз, дальше печем на сухой сковороде.
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