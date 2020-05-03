Полезные оладьи от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.

ОЛАДЬИ ИЗ ДВУХ ВИДОВ МУКИ

Ингредиенты

кефир, белый йогурт или закваска 2,5%,

яйцо - 1 или 2 шт в зависимости от количества теста,

мука цельнозерновая и мука из твердых сортов пшеницы, примерно в одинаковом количестве,

сахар - от 1 ч. л. до 1 ст. л,

соль - щепотка,

разрыхлитель - 0,5 ч. л,

сода - 0,5 ч. л,

яблочный уксус - 1 ст. л.

оливковое масло - 2-3 ст. л.

Приготовление

Кефир немного подогреваем. Добавляем яйцо и сахар с солью, взбиваем миксером. Добавляем разрыхлитель.

Муку просеиваем, но крупные кусочки не удаляем. Просеянную муку добавляем в кефир по чуть-чуть, чередуя цельнозерновую и из твердых сортов.

Вымешиваем тесто миксером и добавляем муку до консистенции густой сметаны. Когда тесто будет готово, даем ему постоять 10-15 мин.

Через 15 минут добавляем в тесто соду, гашенную яблочным уксусом. Даем тесту постоять несколько минут и перед выпечкой добавляем оливковое масло.

Сковороду хорошо разогреваем и смазываем маслом с помощью кисточки. Смазываем только первый раз, дальше печем на сухой сковороде.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.