Теплый салат с телятиной за час: лучший рецепт

В преддверии лета невероятно популярен теплый салат с телятиной, - он содержит много овощей и белка, в связи с чем идеально подойдет на обед или ужин.

Для непосредственного приготовления его нужно всего несколько минут (при условии, что все продукты уже подготовлены), при этом, нежный вкус находится выше всяких похвал.

Согласно рецепту, вам понадобится телятина, сельдерей, болгарский перец, салат, чеснок, огурцы, помидоры, розмарин, а также еще несколько ингредиентов и приправ, которые добавляют блюду "изюминки".

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Такой салат содержит большое количество белка, ненасыщенные жиры, большое количество разных витаминов и микроэлементов при сравнительно небольшом количестве углеводов, — это блюдо идеально впишется в рацион любого человека, который следит за своим здоровьем и фигурой.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak детальный пошаговый рецепт приготовления теплого салата с телятиной.

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