Теннисистка Элина Свитолина удивила рассказом о любимых блюдах

Всемирно известная украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что любит круассаны и такое необычное блюдо французской кухни как тартар.

"Мне нравятся круассаны. Этим утром, кстати, я съела один. Еще мне нравится тартар, это одно из моих любимых блюд. Все, что связано с Парижем, имеет свой характер. Этим город и отличается от других", - сказала она в интервью журналисту Нику МакКарвелу.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины добавила, что обычно ее день включает в себя утреннюю тренировку, обед, отдых и процедуры с физиотерапевтом, после которых она возвращается на корт для второй за день тренировки.

Тартар из телятины - это одно из самых простых в приготовлении и неоднозначных блюд высокой кухни. Попробовав хоть раз тартар, люди или становятся его ярыми поклонниками до конца жизни, как это произошло с Элиной Свитолиной, или удивляются и решают больше никогда его не есть.

Тартар из телятины

Дело в том, что многих отпугивает мысль об употреблении сырого мяса, хотя на самом деле правильный способ маринования тартара делает его безопасным и полезным блюдом.

Подробный рецепт приготовления тартара из телятины читайте по ссылке.

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