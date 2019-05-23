Тартар из телятины за 15 минут: вкусный рецепт

Тартар из телятины, — это закуска из высокой кухни, рецепт которой изобрели в Северной Франции, при этом, ключевым отличием этого блюда является простота его приготовления при исключительных вкусовых качествах.

Отмечается, что большинство людей ассоциирует слово "тартар" с известным соусом, однако, еще оно означает и закуски, приготовленные из сырого мяса или рыбы, при этом, как правило. используют вяленую или копченую говядину, телятину, лосось, тунец.

Самым нежным мясом для этого типа закуски считается свежая телятина, но нужно быть очень аккуратным при выборе, поскольку плохое мясо без дополнительной обработки может быть вредным для здоровья.

Если нет уверенности в качестве мяса, то в качестве дополнительной меры безопасности перед приготовлением его можно заморозить на срок в 5-7 дней при температуре до 15 градусов ниже нуля (но это повлияет на вкусовые качества).

В целом, для приготовления тартара из телятины нужны дополнительно перепелиные яйца, лук, оливки, маринованные огурцы, оливковое масло, карамель, горчица и специи.

Более подробно читайте на OBOZREVATEL.Smak быстрый пошаговый рецепт приготовления тартара из телятины.

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