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Сытный наваристый рассольник: самый простой рецепт

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Приготовить очень вкусный рассольник проще простого, если делать это по нашему проверенному рецепту!

FoodOboz предлагает сварить быстрый вариант этого любимого всеми супа на курином бульоне.

Также понадобятся несколько соленых огурчиков, перловка, стандартный набор овощей и совсем немного вашего времени.

Детальный рецепт супа читайте по следующей ссылке: Быстрый рассольник.

Быстрый рассольник

Быстрый рассольник

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