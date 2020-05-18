Сытное блюдо с минимумом калорий: уникальные маффины от диетолога
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась диетолог Юлия Порадун.
ПЕЧЕНОЧНЫЕ МАФФИНЫ
Ингредиенты
печень (индейка) - 400 гр,
яйцо куриное - 1шт,
сыр твердый - 60гр,
лук зеленый - 30 гр,
лук репчатый - 80-100 гр,
соль, перец, специи - по вкусу.
Приготовление
Печень с яйцом измельчить при помощи блендера. Добавить нарезанный зеленый и репчатый лук и тертый твердый сыр, посолить, добавить специи и разлить по силиконовым формочкам для маффинов.
Поставить в разогретый духовой шкаф на 25 мин при 170-180 градусах. Печень готовится очень быстро, этого времени как раз достаточно, чтоб блюдо осталось сочным и нежным. Можно запечь в виде цельного пирога.
Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.
С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.