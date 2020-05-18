Сытное блюдо с минимумом калорий: уникальные маффины от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась диетолог Юлия Порадун.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ МАФФИНЫ

Ингредиенты

печень (индейка) - 400 гр,

яйцо куриное - 1шт,

сыр твердый - 60гр,

лук зеленый - 30 гр,

лук репчатый - 80-100 гр,

соль, перец, специи - по вкусу.

Приготовление

Печень с яйцом измельчить при помощи блендера. Добавить нарезанный зеленый и репчатый лук и тертый твердый сыр, посолить, добавить специи и разлить по силиконовым формочкам для маффинов.

Поставить в разогретый духовой шкаф на 25 мин при 170-180 градусах. Печень готовится очень быстро, этого времени как раз достаточно, чтоб блюдо осталось сочным и нежным. Можно запечь в виде цельного пирога.

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