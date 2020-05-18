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Сытное блюдо с минимумом калорий: уникальные маффины от диетолога

1.6т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась диетолог Юлия Порадун.

Сытное блюдо с минимумом калорий: уникальные маффины от диетолога

ПЕЧЕНОЧНЫЕ МАФФИНЫ

Ингредиенты

  • печень (индейка) - 400 гр,

  • яйцо куриное - 1шт,

  • сыр твердый - 60гр,

  • лук зеленый - 30 гр,

  • лук репчатый - 80-100 гр,

  • соль, перец, специи - по вкусу.

Приготовление

Печень с яйцом измельчить при помощи блендера. Добавить нарезанный зеленый и репчатый лук и тертый твердый сыр, посолить, добавить специи и разлить по силиконовым формочкам для маффинов.

Поставить в разогретый духовой шкаф на 25 мин при 170-180 градусах. Печень готовится очень быстро, этого времени как раз достаточно, чтоб блюдо осталось сочным и нежным. Можно запечь в виде цельного пирога.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт диетолог питание
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