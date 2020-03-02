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Сытно и вкусно: рецепт замечательного постного салата

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Постные блюда могут быть очень вкусными и полезными, именно о таком салате сегодня пойдет речь.

FoodOboz предлагает отведать необычный сытный салат из овощей и морепродуктов с особой заправкой.

Такое аппетитное блюдо отлично впишется в праздничное меню и точно никого не оставит равнодушным.

Новости
Рецепт аппетитного и наваристого постного супа

Для салата понадобятся сладкий перец, свежие огурцы, свежие томаты, маринованный лук, кальмары и необыкновенно вкусная заправка.

Соответствующий рецепт читайте по ссылке: Постный салат с кальмарами.

Постный салат с кальмарами

Постный салат с кальмарами

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусного весеннего салата без майонеза.

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