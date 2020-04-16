Сырный суп от известного повара

Елена Коваленко FoodOboz 08:30, 16.04.2020

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СЫРНЫЙ СУП

Ингредиенты

  • чеснок - 1 зубчик,

  • лук - 1 шт,

  • морковь - 1 шт,

  • картофель - 1 шт,

  • оливковое масло - 3 ст.л,

  • бульон овощной или куриный - 1 л,

  • сыр "Чеддер" - 250 г,

  • петрушка - 3 г,

  • сливки - 250 мл,

  • черный перец - по вкусу,

  • соль - по вкусу.

Приготовление

Чеснок чистим и давим ножом. Репчатый лук чистим и нарезаем крупными полукольцами. Морковь чистим и натираем на терке. Одну крупную картофелину чистим и натираем на терке.

Теперь на плиту ставим сотейник. Наливаем немного оливкового масла. Когда масло нагреется, отправляем в сотейник чеснок и лук. Обжариваем лук около 5 минут, после чего добавляем в сотейник натертые морковь и картофель. Все перемешиваем и слегка обжариваем.

Вливаем в сотейник бульон, доводим массу до кипения и при помощи блендера перебиваем до состояния пюре. Варим суп еще около 10-15 минут.

Через 15 минут вливаем в сотейник сливки. Перемешиваем суп, добавляем натертый на терке сыр и нарезанную петрушку.

Уменьшаем огонь до минимума и варим суп до полного растворения сыра. Добавляем соль и молотый перец по вкусу. Как только сыр растает, выключаем плиту и даем супу настояться под крышкой около 15 минут.

Подаем сырный суп со свежей зеленью и гренками. Приятного аппетита.

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