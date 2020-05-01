Сырмас от Марко Черветти

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом сырмаса по-османски в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти (Marco Cervetti).
СЫРМАС ПО-ОСМАНСКИ
Ингредиенты
сливочное масло - 200 г,
чеснок - 25 г (по вкусу),
йогурт - 250 г,
лаваш - 4 листа (не круглых),
соль - 1 г (по вкусу),
зелень рубленная (для декора).
Приготовление
На плиту ставим сковороду и включаем средний огонь. Выкладываем на сковороду сливочное масло и топим его до жидкого состояния.
Пока топится масло, выкладываем на стол лаваш, сворачиваем его рулетом и нарезаем полосками. Ширина полосок должна быть не более 5-6 сантиметров.
Полоски из лаваша, скрученные в рулетики, отправляем в сковороду с маслом. Обратите внимание на важный момент: лаваш не кладем на бок, а ставим вертикально, как роллы.
В большую миску отправляем йогурт. Добавляем соль и пропущенный через пресс чеснок. Перемешиваем йогурт с чесноком и заливаем этим соусом лаваш. Накрываем сковороду крышкой и тушим наше блюдо на минимальном огне около 5-7 минут. Блюдо считается готовым, когда вся жидкость впитается в лаваш.
Сырмас готов. Перед подачей блюдо посыпаем рубленной зеленью.
Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока
"Блюдо вкусное, но углеводное. Совсем не подходит для программ похудения. Иногда побаловать себя можно!"
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