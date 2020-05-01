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Сырмас от Марко Черветти

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом сырмаса по-османски в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти (Marco Cervetti).

Сырмас от Марко Черветти

СЫРМАС ПО-ОСМАНСКИ

Ингредиенты

  • сливочное масло - 200 г,

  • чеснок - 25 г (по вкусу),

  • йогурт - 250 г,

  • лаваш - 4 листа (не круглых),

  • соль - 1 г (по вкусу),

  • зелень рубленная (для декора).

Приготовление

На плиту ставим сковороду и включаем средний огонь. Выкладываем на сковороду сливочное масло и топим его до жидкого состояния.

Пока топится масло, выкладываем на стол лаваш, сворачиваем его рулетом и нарезаем полосками. Ширина полосок должна быть не более 5-6 сантиметров.

Полоски из лаваша, скрученные в рулетики, отправляем в сковороду с маслом. Обратите внимание на важный момент: лаваш не кладем на бок, а ставим вертикально, как роллы.

В большую миску отправляем йогурт. Добавляем соль и пропущенный через пресс чеснок. Перемешиваем йогурт с чесноком и заливаем этим соусом лаваш. Накрываем сковороду крышкой и тушим наше блюдо на минимальном огне около 5-7 минут. Блюдо считается готовым, когда вся жидкость впитается в лаваш.

Сырмас готов. Перед подачей блюдо посыпаем рубленной зеленью.

Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока

"Блюдо вкусное, но углеводное. Совсем не подходит для программ похудения. Иногда побаловать себя можно!"

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт диетолог питание
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