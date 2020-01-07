Супрун раскрыла украинцам секреты полезной кутьи

Кутья – не просто рождественское блюдо, а "суперфуд", который содержит много полезных ингредиентов.

Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook дала украинцам советы, как приготовить ее с пользой для здоровья.

В первую очередь она советует не злоупотреблять медом, поскольку "это сахар", который "вредит бактериям кишечника и нашему жировому обмену".

"Если пшеницу не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и незлаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов – противогрибкового яда. Нам он не нужен. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час.

Некоторым пшеница может показаться твердой и недостаточно вкусной или сладкой. Есть один секрет, нетрадиционный. Попробуйте ее промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажное кухонное полотенце. Такое зерно будет слаще. А белок семени станет влажным и более доступным для пищеварения", – рассказала Супрун.

Также Супрун посоветовала добавлять в кутью больше орехов, а также фруктов и ягод. По ее словам, лучше всего "заливать кутью наваристым компотом вместе с яблоками, грушей или черносливом".

Кутья yalo.su

Как писал OBOZREVATEL, накануне кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом кутьи из пшеницы с медом и сухофруктами.

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