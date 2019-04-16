Супермаркеты тайно тестируют рецепты блюд из козьего мяса: что происходит

По своей структуре козье мясо считается очень нежным и более мягким на вкус – подобно мясу ягненка. Не удивительно, что многие супермаркеты начинают тестировать рецепты блюд из козьего мяса. Такое мясо явно не будет уступать по вкусовым качествам обычному.

В то время как популярность козьего сыра и молока неуклонно растет, поставки самого мяса еще не были заявлены ни одной из крупных торговых сетей. Говорят, что оно станет альтернативой традиционному мясу.

По данным журнала BBC Good Food, козье мясо должно выйти на основной рынок как один из пищевых трендов этого года.

Продовольственный вещатель Hugh Fearnley-Whittingstall, поддержал инициативу Goatober, которая направлена на повышение осведомленности о потерях в молочной системе коз и поощрение поставщиков, рестораторов и частных лиц продавать и готовить козье мясо. По словам участников инициативы, спрос на козье мясо с каждым годом падает, необходимо принимать решения, которые помогут решить проблему и повысить спрос.

Основатель Cabrito, поставщика козьего мяса в Девоне и бывший шеф-повар Fearnley-Whittingstall's River Cottage Джеймс Уитлор отметил: "Продукты находятся на заключительном этапе разработки и совсем скоро и люди осознают, что козье мясо можно есть".

На данный момент, большинство лондонских ресторанов уже включили в меню блюда из козьего мяса, ожидается, что к ним присоединятся и остальные заведения, а популярность козьего мяса возрастёт.

Стоит отметить, что за последние пять лет продажи козьего сыра и молока значительно выросли. Продажи сыра выросли с 27 млн. фунтов стерлингов до 30,5 млн., за тот же период продажи козьего молока повысились – с 29,5 до 32 млн. фунтов, согласно данным Kantar World (читайте также рецепты блюд из молока и твердого сыра).

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