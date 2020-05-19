Стройность с помощью ладони: диетолог рассказал об уникальном методе похудения

Для того, чтобы привести свой вес в норму, не нужно подсчитывать калории, достаточно освоить методику, которая называется "метод ладони".

Об этом на странице в соцсети Facebook написала диетолог Юлия Порадун.

"Женщины и мужчины следят за своим внешним видом, и многим совсем не хочется считать калории, постоянно взвешивать всё, чтобы контролировать свой вес", - отметила диетолог, подчеркнув при этом, что есть прекрасный метод, который подойдёт для творческих натур.

По словам диетолога, "метод ладони" был разработан в Канаде.

Измерять порции придется в ладошках и кулаках. Как отметила диетолог, есть четыре группы продуктов: белки (мясо и рыба); овощи; углеводы (макароны, картофель); жиры.

Как отметила диетолог, их объем в каждой порции измеряется с помощью беглого взгляда на раскрытую ладонь, горсть, кулак и даже большой палец. "Так легче и быстрее контролировать количество съеденного, ведь ладошки у всех разные, а значит, обладатели больших рук могут позволить себе порции побольше", - сказала диетолог.

Белок

Размер порции белковых продуктов: ваша ладонь, от основания пальцев до запястья.

"Обратите внимание: кусок мяса или рыбы должен быть не только не больше ее, но и не толще", - отметила диетолог. Следующий способ измерения — кулак. Именно такое количество творога можно съесть в течение дня.

Овощи

По словам диетолога, порция овощей также измеряется в кулаках. В течение дня женщина может съесть овощей "на четыре-шесть кулаков". Исключение можно сделать для воздушных листовых салатов.

Углеводы

Здесь речь пойдет о зерновых продуктах (крупы), а также фруктах и ягодах. Эквивалент порции для них, по словам диетолога — горсть, то есть ладонь, сложенная лодочкой.

Порция зерновых для женщины — одна горсть, для мужчины — две пригоршни в сутки.

Жиры

Источник жира — растительное и сливочное масло, а также любые орехи и семечки. Эквивалент порции: большой палец. Например, верхняя фаланга большого пальца — это то количество масла, орехов или черного шоколада, которое может употребить и мужчина, и женщина за день.

"Вот так благодаря ладони можно без усилий избавиться от лишних килограммов и при этом не заниматься подсчётом калорий и постоянным взвешиванием продуктов", - подчеркнула диетолог.

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