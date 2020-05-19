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Стройность с помощью ладони: диетолог рассказал об уникальном методе похудения

1.6т
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Для того, чтобы привести свой вес в норму, не нужно подсчитывать калории, достаточно освоить методику, которая называется "метод ладони".

Об этом на странице в соцсети Facebook написала диетолог Юлия Порадун.

Стройность с помощью ладони: диетолог рассказал об уникальном методе похудения

"Женщины и мужчины следят за своим внешним видом, и многим совсем не хочется считать калории, постоянно взвешивать всё, чтобы контролировать свой вес", - отметила диетолог, подчеркнув при этом, что есть прекрасный метод, который подойдёт для творческих натур.

По словам диетолога, "метод ладони" был разработан в Канаде.

Измерять порции придется в ладошках и кулаках. Как отметила диетолог, есть четыре группы продуктов: белки (мясо и рыба); овощи; углеводы (макароны, картофель); жиры.

Как отметила диетолог, их объем в каждой порции измеряется с помощью беглого взгляда на раскрытую ладонь, горсть, кулак и даже большой палец. "Так легче и быстрее контролировать количество съеденного, ведь ладошки у всех разные, а значит, обладатели больших рук могут позволить себе порции побольше", - сказала диетолог.

Стройность с помощью ладони: диетолог рассказал об уникальном методе похудения

Белок

Размер порции белковых продуктов: ваша ладонь, от основания пальцев до запястья.

"Обратите внимание: кусок мяса или рыбы должен быть не только не больше ее, но и не толще", - отметила диетолог. Следующий способ измерения — кулак. Именно такое количество творога можно съесть в течение дня.

Стройность с помощью ладони: диетолог рассказал об уникальном методе похудения

Овощи

По словам диетолога, порция овощей также измеряется в кулаках. В течение дня женщина может съесть овощей "на четыре-шесть кулаков". Исключение можно сделать для воздушных листовых салатов.

Стройность с помощью ладони: диетолог рассказал об уникальном методе похудения

Углеводы

Здесь речь пойдет о зерновых продуктах (крупы), а также фруктах и ягодах. Эквивалент порции для них, по словам диетолога — горсть, то есть ладонь, сложенная лодочкой.

Порция зерновых для женщины — одна горсть, для мужчины — две пригоршни в сутки.

Стройность с помощью ладони: диетолог рассказал об уникальном методе похудения

Жиры

Источник жира — растительное и сливочное масло, а также любые орехи и семечки. Эквивалент порции: большой палец. Например, верхняя фаланга большого пальца — это то количество масла, орехов или черного шоколада, которое может употребить и мужчина, и женщина за день.

"Вот так благодаря ладони можно без усилий избавиться от лишних килограммов и при этом не заниматься подсчётом калорий и постоянным взвешиванием продуктов", - подчеркнула диетолог.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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