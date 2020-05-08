Стало известно, какой продукт снижает риск сердечных заболеваний

Елена Козлова FoodOboz 14:00, 8.05.2020

Изменение некоторых параметров рациона способно улучшить состояние вашего здоровья. К примеру, употребление тофу, так называемого соевого сыра, снижает риск сердечных заболеваний.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными выводами, сделанными учеными и опубликованными в as.com.

Гарвардская диета на основе тофу

Тофу – это питательный продукт из соевых бобов, который получают путем свертывания белка соевого молока при нагревании или фильтровании. Он обладает нейтральным вкусом, поэтому универсально используется на кухне.

Как показало исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы и Бригамской женской больницы (США), тофу и продукты питания, богатые изофлавонами, снижают риск заболеваний сердца.

Согласно информации, опубликованной в журнале "Циркуляция", ученые проанализировали данные более чем 200 000 здоровых людей, которые участвовали в трех перспективных исследованиях по вопросам здоровья и питания. Они обнаружили, что употребление тофу один раз в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 18 процентов, по сравнению с 12-процентным снижением у тех, кто ест его один раз в месяц.

При этом следует отметить, что наилучшие результаты наблюдались особенно у молодых женщин, которые не достигли менопаузы, а также у женщин в период постменопаузы, не принимавших гормоны.

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